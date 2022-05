L’Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo in difficoltà: “Non riesco ad abituarmi”

Isola dei Famosi, la nuova naufraga si lamenta: “Il tempo qua non passa mai”

Lunedì scorso Pamela Petrarolo ha fatto il suo ingresso nel reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Insieme a lei sono approdati a Cayo Cochinos Marco Maccarini e i due modelli Luca Daffrè e Gennaro Auletto. C’è da segnalare che la naufraga, dopo pochissimi giorni vissuti nell’isolotto, ha già iniziato ad avvertire le prime difficoltà. Difatti quest’ultima, parlando a tu per tu con Marco Maccarini, non ha fatto mistero di star seriamente soffrendo perchè pare che il tempo non passi mai:

“La prima notte è stata dura e quella dopo è stata anche peggio…Neppure i mosquitos o i granchi sono il problema…E’ proprio il tempo che non passa mai…”

La naufraga ha anche parlato di questo suo personale disagio agli altri concorrenti, i quali l’hanno subito rassicurata: “Dicono che con il passare dei giorni mi abituerò…”

Pamela Petrarolo non si fa abbattere: “Credo che l’unica soluzione sia quella di non pensare”

La naufraga de L’Isola dei Famosi, parlando sempre con Marco Maccarini, ha poi dichiarato di essere certa che l’unica soluzione per superare questo suo piccolo impasse sia quello di non pensarci troppo, perchè se no è sicura di entrare in un loop che guasterebbe questa sua esperienza:

“Voglio essere fiduciosa e provare…Sicuramente non voglio pensare..Se penso troppo ragiono e la prendo a male…”

La naufraga (QUA per leggere la sua scheda) ha poi confessato al concorrente di essere arrivata alla conclusione di dover prendere con maggiore leggerezza questa avventura più unica che rara.

L’Isola, la naufraga non ha dubbi: “Ecco qual è il rischio vero”

Pamela Petrarolo ha poi concluso questo suo lungo sfogo facendo presente che con tutta probabilità il rischio vero è quello di annoiarsi. Per tale ragione ha dichiarato al naufrago di voler darsi da fare, perchè solo in quel modo il tempo passerà molto più velocemente: “Ovviamente bisogna dosare le energie…” La neo naufraga ha anche rivelato di non star accusando neppure la fame: “La cosa mi sorprende…Io sono una che non salta un pasto nemmeno a morire…” Insomma la donna è sì in difficoltà, ma non ha la minima intenzione di mollare.