L’Isola dei Famosi, Mediaset ci ripensa: Ilary Blasi sfida ancora Carlo Conti

Isola dei Famosi andrà in onda anche venerdì 13 maggio: il clamoroso dietrofront di Mediaset

Non c’è davvero pace per questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Difatti la scorsa settimana sarebbe dovuto finire il doppio appuntamento settimanale, come ha annunciato venerdì proprio dalla stessa conduttrice in diretta. Tuttavia ecco arrivare il clamoroso dietrofront di Mediaset. DavideMaggio.it ha infatti riportato poco fa che l’Azienda di Cologno Monzese ha deciso di mandare in onda su Canale 5 il reality show adventure anche venerdì 13 maggio:

“Contrariamente a quanto annunciato e previsto, il reality sarà in onda anche venerdì 13 maggio…”

Con tutta probabilità la presentatrice darà ufficialmente l’annuncio stasera in puntata.

Ilary Blasi sfida di nuovo Carlo Conti: tutti gli ultimi rumor sulla nuova programmazione del reality

Il portale DavideMaggio.it ha rivelato che forse dietro al motivo per cui Mediaset ha deciso di fare dietrofront sulla programmazione di questa edizione de L’Isola dei Famosi (QUI per leggere le anticipazioni sulla puntata di stasera) potrebbe esserci il fatto che gli ascolti dello show in onda su Rai1 non sono poi così esaltanti, anzi:

“Ad aver spinto i vertici Mediaset, probabilmente la vittoria a mani basse di venerdì scorso contro il floppeggiante The Band di Carlo Conti…”

Sempre il sito web televisivo ha anche avanzato l’ipotesi che il reality show adventure potrebbe andare in onda pure venerdì 20 maggio in concomitanza con la finale di The Band, così da fare controprogrammazione a tutto campo a Rai1.

Anticipazioni L’Isola dei Famosi, puntata di stasera: ci saranno due leader

In base alle anticipazioni sulla puntata di stasera del reality show di Ilary Blasi i naufraghi dovranno fare due prove leader. Difatti per la prima volta ci sarà un leader uomo e una leader donna. Ma non è finita qua perchè madre e figlio saranno costretti ad affrontare un’accesa sfida: chi vincerà il duello conquisterà una cena in riva al mare. Sarà il figlio a spuntarla? E se sì, chissà chi porterà a cena. Potrebbe essere Maria Laura De Vitis, con la quale in questi giorni ha legato molto? Insomma anche nella puntata di stasera ci saranno scintille e colpi di scena.