Roger Balduino, paura all’Isola dei Famosi: ha avuto un brutto infortunio

Isola dei Famosi, naufrago si è infortunato: è successo dopo la sfida con Clemente Russo

Poco fa c’è stata la sfida tra i naufraghi di Playa Sgamada e quelli della Playa Rinovada. A vincere la sfida sono stati i primi, che hanno guadagnato una bella ricompensa. A quel punto ha preso la parola Roger Balduino, il quale ha chiesto al famoso pugile di avere la rivincita in in una sfida a due. E quest’ultimo ha prontamente accettato, vincendo lo scontro. Purtroppo però ecco che è successo ciò che nessuno ha ovviamente messo in preventivo: il modello si è infortunato. Difatti quest’ultimo, una volta finita la sfida, è caduto a terra e ha iniziato ad urlare dal dolore, tanto che i medici sono subito intervenuti per soccorrerlo.

Roger Balduino si è infortunato alla caviglia: Alvin ha dato importanti aggiornamenti sul suo stato di salute

Successivamente Ilary Blasi si è collegata con la Palapa per fare una sorpresa a Mercedesz Henger e permettere ai medici di soccorrere il naufrago in tutta tranquillità. Una volta finito questo momento la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha subito voluto parlare con il suo inviato per capire come sta il naufrago brasiliano, il quale poco prima è stato lasciato da Estefania Bernal. Ed in questa occasione l’uomo ha rivelato che il naufrago pare si sia fatto male alla caviglia. Per tale ragione è stato subito messo su un elicottero per essere trasportato in infermeria per fare i dovuti accertamenti:

“E’ stato immobilizzato l’arto…Più precisamente la caviglia…Roger è già sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per fare la radiografia e capire se c’è qualcosa di rotto…”

L’Isola dei Famosi, Alvin rassicura sullo stato di salute del naufrago: “Sta meglio”

In un secondo momento la conduttrice ha chiesto nuovamente al suo inviato aggiornamenti sullo stato di salute di Roger. E quest’ultimo ha riconfermato che è al momento sull’elicottero diretto alla clinica, aggiungendo che fortunatamente sta un pochino meglio rispetto a poco fa. La conduttrice del reality show non ha fatto mistero di essere preoccupatissima, chiedendo la cortesia al suo inviato di aggiornarla costantemente sul suo stato di salute, nella speranza che l’infortunio non sia grave.