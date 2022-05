Isola, Roger Balduino come sta dopo il brutto incidente? Interviene Alvin

Roger Balduino infortunato alla caviglia: arrivano importanti aggiornamenti sul suo stato di salute

Sul finire della scorsa puntata de L’Isola dei Famosi il popolare naufrago brasiliano ha avuto un brutto incidente subito dopo aver affrontato una sfida (tra l’altro persa) contro Clemente Russo. Purtroppo è sembrato essere grave, tanto che lo staff medico è immediatamente intervenuto. Ma come sta adesso? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato Alvin, il quale su instagram ha rivelato che il naufrago ha riportato una distorsione ad una caviglia e gli è stato quindi messo il tutore: “Se ci sono notizie di Roger? Distorsione e tutore…”

Anticipazioni L’Isola dei Famosi, puntata di stasera: il naufrago abbandonerà?

Ovviamente nella puntata di stasera del reality show condotto da Ilary Blasi ampio spazio verrà dedicato a Roger Balduino ed al suo infortunio. Difatti Alvin darà ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute e annuncerà se il naufrago potrà andare avanti o meno questa sua avventura. Purtroppo a decidere non sarà certo il ragazzo, bensì lo staff medico che dovrà valutare le condizioni della sua caviglia e stabilire i tempi per il recupero. Cosa riserverà il destino al concorrente? Sarà costretto a dire addio a questa avventura oppure potrà continuare, nonostante il problema alla caviglia? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata di stasera, che in base alle ultime anticipazioni pare sarà davvero pregna di colpi di scena.

L’Isola dei Famosi: tutti i naufraghi infortunati di questa edizione

Roger Balduino non è stato neppure il primo naufrago a subire un infortunio in quest’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Difatti prima di lui è capitato a Patrizia Bonetti, che dopo una prova coraggio si è ustionata riportando ferite su tutto il corpo, tanto da essere costretta a ritirarsi pochi giorni dopo. Ci sono stati poi problemi per Jovana Drjodevic, che dopo qualche settimana ha avuto qualche problema di troppo al seno, che purtroppo le hanno impedito di continuare la sua avventura. Insomma anche questa edizione del reality show adventure gli infortuni ai naufraghi non sono certo mancati. Stasera comunque si saprà il destino del naufrago brasiliano.