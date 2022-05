Isola, Estefania Bernal smaschera Roger Balduino: “Si fa passare per vittima”

Il naufrago brasiliano criticato da Estefania Bernal: “Non lo ritengo sincero”

Nel daytime di oggi del reality show basato sulla sopravvivenza, condotto da Ilary Blasi e che stasera farà compagnia al pubblico di Canale 5 con una nuova puntata, Estefania Bernal ha criticato ancora una volta l’atteggiamento di Roger Balduino, dopo che lo stesso ha ammesso un errore fatto, cioè quello di pianificare una loro relazione. La modella argentina non appena il brasiliano è stato confortato dagli altri naufraghi l’ha smascherato: “Secondo me se nè approfittato tantissimo di farsi passare per la vittima, perchè non lo ritengo sincero”.

Edoardo Tavassi attacca la modella argentina: “E’ una presa in giro per tutti quanti”

Come di consueto, anche oggi è andata in onda la striscia pomeridiana de L’Isola dei Famosi. Mentre Mercedesz Henger dopo aver abbandonato La Palapa per aver avuto la peggio al televoto è stata felice di essere approdata su Playa Sgamada affermando: “Accetto l’aver perso questa nomination, sono contenta di fare la conoscenza di Licia, di rivedere Blind e Fabrizia e di affrontare questa nuova avventura qui”, Nicolas Vaporidis su Playa Rinnovada ha avuto il compito di giudicare la sincerità dei suoi compagni di gioco, e di scegliere soltanto tre di loro con cui condividere una ricompensa. La reazione di Edoardo Tavassi non si è fatta attendere: “Non sarò mai così sincero come oggi. L’occasione per vomitare addosso una serie di cose non carine”. Il fratello di Guendalina non ha perso tempo per attaccare la modella argentina:



“Una serie di ca**ate una dopo l’altra, sei entrata facendo finta di far coppia con Roger, è una presa in giro per tutti quanti e per l’intelligenza nostra, il tuo soprannome per noi è mentirosa”.

Lo sfogo di Roger Balduino: “Chiedo scusa a tutti quanti, mi spiace davvero”

Nicolas Vaporidis si è ricreduto sul naufrago brasiliano, quando è stato invitato a essere schietto: “E’ un’altra persona, inizialmente quando è stato interpellato per sfogarsi non ha voluto dire nulla, alla fine l’ha fatto in un modo sincero”. Le parole pronunciate dall’ex fidanzato di Beatriz sono state le testuali:

“Dalla parte mia chiederò scusa a tutti quanti per la ca**ata che abbiamo fatto insieme io e Estefania, mi spiace davvero, scusate, mi sento più libero”.

Il resto del gruppo si è complimentato con il naufrago, a differenza dell’argentina con cui di recente ha avuto un acceso confronto, visto che ha spiegato la ragione del suo allontanamento: “Me ne vado perchè non avevo voglia di abbracciarlo”.