Isola, Gennaro Auletto avvertito da Guendalina Tavassi: “Te la farò pagare”

Guendalina Tavassi arrabbiata con il nuovo naufrago: “E’ stato odio a prima vista tra me e te”

Tra i nuovi concorrenti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi c’è anche Gennaro Auletto, che dopo essere entrato in gioco ha deciso di nominare Guendalina Tavassi schierandosi dalla parte di Mercedesz Henger. La sorella di Edoardo non ha dimenticato il gesto fatto dal modello, visto che nella striscia pomeridiana di oggi e in cui vengono mostrati i momenti più salienti delle ultime 24 ore dei naufraghi, gli ha fatto un avvertimento che non è passato di certo inosservato:

“E’ stato odio a prima vista tra me e te, mi hai nominata e non ti nego che te la farò pagare”.

Estefania Bernal smascherata dalla sorella di Edoardo: “Era tutto calcolato questo da lei”

Nel daytime de L’Isola dei Famosi che il pubblico ha seguito oggi, non è passata di certo inosservata l’intesa tra Estefania Bernal e Gennaro Auletto in presenza dei loro compagni di gioco. La modella argentina si è rivolta al nuovo naufrago chiedendogli: “Come te l’aspettavi? L’accoglienza c’è stata. Io mi sono trovata benissimo”. La risposta del 21enne è stata: “C’è stata, da parte tua è stata fantastica”. A dire la sua sui due concorrenti ci ha pensato Guendalina Tavassi: “I nuovi protagonisti del triangolo delle Honduras”. La sorella di Edoardo inoltre ha lanciato una frecciatina alla modella, smascherandola: “Era tutto calcolato questo da lei, proprio perchè entra Roger lei si sta sbrigando”. Lory Del Santo è intervenuta per far sapere di avere un altro parere sull’argentina: “Secondo me le piace proprio, l’ho sentita dire che vuole imparare a parlare napoletano”.

Isola dei Famosi: “Roger Balduino è la persona più falsa”, una naufraga ne è convinta

Successivamente la sorella di Edoardo Tavassi ha avuto il compito di esprimere un giudizio sincero nel bene e nel male su ogni signolo naufrago, per poter ricevere una sorpresa in grado dividere con due concorrenti a sua scelta. L’ex gieffina dopo aver criticato Mercedesz Henger ancora una volta, riferendosi a Roger Balduino ha affermato: “E’ la persona più falsa che abbia mai conosciuto, tutti voi dicevate che era buono”. La 36enne che intanto ha fatto piangere il fratello poi ha smascherato il modello napoletano Gennaro Auletto pronunciando le testuali parole: “Sei venuto qui con l’idea di litigare con me e di provare una relazione con qualsiasi essere che respiri”.