Isola dei Famosi, Guendalina fa piangere Edoardo: “Curati la permalosità”

Guendalina Tavassi critica suo fratello, che non la prende bene: “Non fai niente”

E’ da poco finita una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. Ed in questa occasione la produzione del reality ha chiesto alla naufraga di esprimere in tutta onestà un giudizio sui suoi compagni d’avventura per guadagnare un’importante ricompensa. Quest’ultima non si è certo fatta pregare, dando i suoi giudizi più o meno positivi. E’ arrivato poi il momento di dire la sua anche su suo fratello Edoardo Tavassi, sul quale non ha certo speso parole al miele:

“Non mi vuoi mai dare retta…Tu non fai nulla qua se non fare le buche sulla stuoia…Sono molto delusa…”

Parole che hanno ferito molto il ragazzo, il quale è anche scoppiato a piangere.

Edoardo Tavassi e sua sorella: duro faccia a faccia a L’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi si è subito accorta che il fratello c’è rimasto molto male. Tuttavia la donna non ha fatto un solo passo indietro, arrivando a dirgli che dovrebbe curarsi la permalosità: “Sei troppo permaloso…Questo è un tuo difetto…” Il concorrente, che ieri ha attaccato Mercedesz, si è poi sfogato in confessionale, ammettendo di esserci rimasto davvero tanto male:

“Ci sono rimasto male per le parole di mia sorella…Pensavo parlasse bene di me, invece mi sono sentito dire il peggio del peggio…”

I due hanno poi dato vita ad un accesissimo scontro. E in questa circostanza la naufraga ha cercato di fargli capire il suo punto di vista: “All’interno dell’Isola non fai niente…E mi devo giustificare? Curati la tua permalosità…”

Isola dei Famosi, naufrago deluso: “Mi aspettavo un discorso motivazionale”

Successivamente Edoardo Tavassi in confessionale ha rivelato che da sua sorella Guendalina si sarebbe aspettato un discorso sicuramente motivazionale, e non distruttivo: “Lei ha detto parole più belle a persone che ha conosciuto qui…” L’uomo si è poi sorpreso dal fatto che sua sorella, pur sapendo quanto è sensibile e che ha bisogno di affetto, non si sia fatta problemi ad attaccarlo in quel modo: “Che fai? Mi dici sei ‘stuoiaman’…” I due fratelli si chiariranno nelle prossime ore? Chissà, intanto la puntata è terminata con il naufrago in lacrime.