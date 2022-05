Isola, Ilona Staller smaschera i concorrenti: “Hanno fatto una strategia”

Frecciata ai naufraghi da una ex compagna di gioco: “Avevano paura di me”

Ilona Staller una ex concorrente del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, è stata ospite del format dedicato al programma e condotto sulla piattaforma Mediaset Infinity da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’ex attrice ha lanciato una chiara frecciata ai naufraghi, facendo sapere di pensarla alla stessa maniera dell’opinionista:

“Sono stata un mese e mezzo, sono felicissima, l’unica cosa che mi dispiace che è proprio il mio gruppo che mi ha nominato. Come ha detto Vladimir Luxuria i concorrenti avevano paura di me, che potessi vincere”.

L’ex naufraga critica la modella argentina: “Ecco perchè è un po’ falsetta”

Tra gli ospiti del programma Isola Party c’è stata l’ex concorrente Ilona Staller, che per iniziare quando le hanno chiesto come è stato tornare alla vita reale, ha risposto: “Appena sono tornata a Roma mi sono fatta un enorme doccia, non riuscivo a uscire fuori, era piacevole veramente, e poi mi sono fatta una mangiata pazzesca”. Poi l’ex naufraga ha svelato quale è stato il momento più difficile che ha vissuto in Honduras: “C’è stato un momento veramente terribile, eravamo a Playa Sgamada, a un certo punto ci sono arrivati a prendere, verso l’alba ho visto che c’era una tempesta enorme e praticamente con un occhio chiuso e uno aperto ho detto qui andrà a finire male, le onde erano enormi, c’era rischio veramente di essere portati via dal mare, un momento terrificante”.

Durante la chiacchierata inoltre ha criticato Estefania Bernal, che intanto non ha perdonato Roger Balduino:

“Un po’ falsetta perchè all’inizio quando si andava a cercare delle cose per pescare le ho detto vengo con voi e lei rispose no vai con l’altro gruppo, a La Palapa disse che non è vero, che lei non l’ha detto, invece avevano già fatto il loro gruppo, si sono messi d’accordo su chi nominare, non è stata una cosa carina”.

Poi l’ex naufraga ha smascherato anche gli altri concorrenti compresa la modella argentina, non nascondendo la sua delusione: “Hanno fatto una strategia di chi bisogna mandare fuori, tra l’altro era il mio gruppo”.

Licia Nunez elogiata da Ilona Staller: “Una persona squisita e trasparente”

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, poi ha elogiato Licia Nunez: “La persona più squisita che io abbia mai conosciuto, e spero che anche quando uscirà, più tardi possibile, rimarrà una grande amicizia, perchè lei è trasparente“. Poi l’ex attrice ha criticato nuovamente il comportamento dei naufraghi: “Molti di loro non sono trasparenti, fanno una strategia, se nomino questo uscirà quella, a me le strategie non piacciono”.