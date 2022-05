Isola, Laura Maddaloni punta il dito contro Roger Balduino: “Ha mentito”

Il naufrago brasiliano smascherato da una ex concorrente: “Ha iniziato una strategia contro tutti”

Laura Maddaloni una ex concorrente del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza ha concesso un’intervista a SuperGuidaTv. La judoka tra le tante dichiarazioni fatte ha smascherato Roger Balduino: “Ha mentito. Ha iniziato una strategia contro tutti, e non mi è piaciuto che pur di andare avanti ha detto una bugia”. La moglie di Clemente Russo è scesa nel dettaglio: “Ad esempio quando Nicolas ha proposto di mangiare tutti insieme, quella sera lui ha detto che io non ero d’accordo, cosa che non era vera”.



Laura Maddaloni lancia una frecciata a Guendalina, Edoardo e Nicolas: “Ecco perchè hanno rifatto pace”

Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga Laura Maddaloni si è raccontata ai microfoni di SuperGuidaTv. La moglie di Clemente Russo si è espressa sulla storia giunta al capolinea tra il naufrago brasiliano e Estefania Bernal: “Credo che entrambi hanno giocato fin dall’inizio, ma a lui la cosa è scappata di mano”. Poi ha lanciato una frecciatina ai fratelli Tavassi e all’attore: “Mi sembra che Nicolas abbia avuto una discussione con loro che gli hanno detto molte cose, ma solo per strategia hanno rifatto pace. In realtà non si sopportano. Hanno fatto gruppo solo per andare avanti fino alla fine”. A proposito dell’attore, la judoka l’ha criticato: “Non mi è piaciuto come personaggio perchè ha giocato con falsità. A mio avviso lui ha un copione. Credo che fuori sia molto diverso da quello che sembra. Non è così pacato come vuol far sembrare, perchè anche lui ha avuto i suoi scatti”.

Clemente Russo, la moglie ammette: “Veniva trascinato dal mio comportamento all’Isola”

Durante l’intervista, l’ex naufraga ha detto la sua sul percorso che suo marito Clemente Russo ha fatto in Honduras: “Non ha avuto strategie di gioco, ha subìto sicuramente anche la mia scia, perchè io sono quella che non si tiene nulla, e come ha detto Ilary non mi sono nascosta”. La judoka ha continuato il suo discorso ammettendo: “Stando in coppia con me, anche se non litigava, comunque veniva trascinato dal mio comportamento“.

Poi ancora una volta ha replicato alle critiche ricevute da Vladimir Luxuria, che ieri sera è stata furiosa: “Non si può dire che io sia aggressiva non conoscendo il mio passato e quello che ho costruito nella mia vita. Bisogna stare attenti, soprattutto quando si ha un ruolo fondamentale come quello di opinionista di un programma dove si devono dare dei giudizi”.