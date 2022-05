Isola, Vladimir Luxuria furiosa con Estefania Bernal: “Ci hai preso in giro”

Estefania Bernal si difende: “Non ho finto niente con Roger Balduino”

Protagonisti della nuova puntata del reality show basato sulla sopravvivenza in onda su Canale 5, sono stati ancora una volta Roger Balduino e Estefania Bernal. Quest’ultima ha scatenato la furia di Vladimir Luxuria, dopo aver attaccato il brasiliano. L’opinionista è sbottata affermando: “Sai come si dice il bue dice all’asino corn*t*, che tu vuoi farci credere che sia lui ad aver voluto costruire. Perchè non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto, perchè sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction“. L’argentina si è difesa: “Io non ho finto niente con lui, veramente ci credevo”.

Lo sfogo del naufrago brasiliano: “Quello che ho sentito dentro di me lo so solo io”

Nel nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi non si poteva non parlare dei pareri discordanti dei naufraghi, soprattutto nei riguardi di Estefania Bernal. Quest’ultima quando la conduttrice le ha chiesto se secondo lei Roger Balduino è stato sincero quando ha avuto un cedimento emotivo, ha risposto: “Il suo pianto senza le lacrime non l’ho creduto, io pensavo piangeva per la caviglia, io di nuovo lo confermo, lui è qua soltanto per il gioco, non penso che si stia innamorando di me, questo è il mio parere”. Poi la modella argentina sul rapporto con Gennaro Auletto ha sottolineato: “Io sono affettuosa, mai ci ha provato con me”.

Il brasiliano ha rotto il silenzio con queste parole: “Ho detto già tutto quello che volevo dire, quello che ho sentito dentro di me solo io lo so, quello che dice lei non mi interessa più niente, ho provato a stare lontano da lei, mi faceva male ancora”. Poi il 30enne ha continuato il suo discorso facendo sapere che c’è stato un cambiamento: “Questa mattina mi sono svegliato con uno spirito più libero e felice, quello che pensa lei non mi interessa”.

Isola, Gennaro Auletto si ricrede su un concorrente: “E’ un ragazzo fantastico”

Il naufrago brasiliano alla domanda di Vladimir Luxuria, che stasera è stata molto agitata: “Se tu non fossi stato in nomination avresti chiesto scusa lo stesso a tutti quanti?”, ha risposto facendo un’ammissione: “Certo, non ho paura di stare in nomination. Io voglio arrivare in finale”. L’argentina ha rincarato la dose: “Stavi piangendo perchè non potevi diventare leader!”.

Luca Daffrè ha detto la sua: “Penso che provi qualcosa per lei”. Mentre Gennaro Auletto ha fatto sapere di essersi ricreduto in positivo sul 30enne: