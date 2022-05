Edoardo Tavassi, arrivano brutte notizie a Mattino 5: Mercedesz è fidanzata!

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 10, 2022 , in Isola dei Famosi

Mattino Cinque, lo scoop di Andrea Franco Alajmo sulla naufraga: doccia gelata per Edoardo Tavassi

Nella seconda parte di quest’ultima puntata del programma mattutino di Canale 5 ampio spazio è stato dedicato a L’Isola dei Famosi e a quello che è successo ieri sera. Proprio sul finire della trasmissione l’ospite ha voluto dare un clamoroso scoop su Mercedesz Henger. Di cosa si tratta? Ha rivelato subito che il fratello di Guendalina Tavassi è meglio che si metta l’animo in pace fin da subito perchè la ragazza su cui ha messo gli occhi addosso dal momento in cui ha messo piede su Cayo Cochinos sarebbe felicemente fidanzata con un certo Fausto:

“Mi dispiace per lui, ma Mercedesz è impegnata già da diverso tempo…E anche fino ad una settimana prima di partire stava con questo Fulvio…”

Ovviamente lo stupore della conduttrice è stato evidente.

Mercedesz Henger è fidanzata, l’ospite da Federica Panicucci non ha dubbi: “Ho le prove”

La conduttrice di Mattino 5, dopo essersi ripresa dallo choc iniziale, ha subito chiesto ad Andrea Franco Alajmo se ha le prove che la naufraga dell’Isola dei Famosi sia realmente fidanzata. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha risposto affermativamente, asserendo di aver mandato in redazione delle foto di lei insieme a lui in atteggiamenti inequivocabili. E la conduttrice ha mostrato queste foto che hanno lasciato veramente pochi dubbi in merito. Ha poi ripreso la parola il fotografo, ribadendo il fatto che la figlia di Eva, la quale è stata attaccata da Biagio D’Anelli, è felicemente fidanzata: “Ribadisco che è felicemente fidanzata, con buona pace di Edoardo…”

Patrizia Groppelli non ha pietà della naufraga dell’Isola dei Famosi: “Ma cosa vi aspettavate?”

Successivamente ha preso la parola la popolare opinionista di Mattino Cinque, la quale non c’è andata affatto giù leggera nei confronti di Mercedesz Henger:

“Ma cosa vi aspettavate da una che lascia la mamma in ospedale dopo aver avuto un incidente ed ha deciso di andare all’Isola…Non si fa…”

Gli altri ospiti in studio le hanno però fatto notare che è stata sua madre a volere che partecipasse. Tuttavia la Groppelli è rimasta ferma sulle sue posizioni: “Non sarei partita comunque io…Neppure per tutto l’oro di questo mondo…” E’ poi intervenuta la conduttrice chiedendo la cortesia di non giudicare vicende familiari.