Vladimir Luxuria, inizio anomalo per L’Isola dei Famosi: “Sono agitatissima”

L’Isola dei Famosi, agitazione per l’opinionista: “La mia borsetta trema”

Mai come quest’anno l’edizione de L’Isola dei Famosi si sta rivelando più allegra e ben confezionata che mai: basti pensare al bellissimo clima che si respira in studio con la conduttrice e i suoi due opinionisti tra cui una Vladimir Luxuria che questa sera ha esordito dicendo quanto segue: “Sono agitatissima, stasera, mi trema anche la borsetta”. D’altronde questa sera ci sarà un dentro o fuori definitivo e i concorrenti dovranno scegliere se continuare la loro avventura all’interno del reality show isolano oppure se preferiranno lasciare tutto e tornarsene in Italia.

Ilary Blasi prende in giro l’opinionista: “Sembri un mix tra l’avvocato e Ilona”

E ovviamente l’ironia della conduttrice Ilary Blasi ha colpito la sua adorata opinionista, vestita di celeste e magenta: “Sembri un mix tra l’avvocato e Ilona”. Nel corso di quest’edizione i vestiti sgargianti dell’avvocato di Ilona Staller, per non parlare dei suoi occhiali a specchio che sono stati oggetto di presa in giro bonaria anche da parte di Nicola Savino, che non perde mai occasione per ironizzarci su. E quest’ultimo ha commentato che l’avvocato e Vladimir sembrano due amanti che si sono rivestiti in fretta: battuta che ha fatto scoppiare a ridere il pubblico nello studio dell’Isola dei Famosi e sicuramente il pubblico da casa.

Nicola Savino si alza, va verso la telecamera e poi… “Basta, facciamo L’Isola!”

E nel corso della puntata, verso l’inizio, quando c’è stato il collegamento con errore tecnico con Alvin, che ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute di alcuni naufraghi in infermeria, Nicola Savino si è alzato, è andato verso la telecamera e ha staccato un bigliettino con i colori del Milan (che ha vinto il suo 19esimo scudetto dopo undici anni d’attesa), e ha poi gridato un “basta”, invitando tutti a ad andare avanti con la trasmissione, per poi ammettere di stare rosicando un bel po’. Infatti poco dopo si è continuato con lo show: molti concorrenti hanno deciso di restare in gara mentre uno in particolare, totalmente a sorpresa, ha deciso di abbandonare tutti quanti per tornarsene a casa per completare un difficilissimo percorso di studio.