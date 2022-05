Isola delle rose, band: nomi, età, instagram del gruppo vincitore di The Band

Conosciamo il gruppo che vince il programma di Carlo Conti dedicato alle band

Ultima puntata di The Band stasera, venerdì 20 maggio 2022, come da tradizione a partire dalle 21.30 circa su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti. La finale dello show, non è un segreto, è stata registrata qualche giorno fa, tant’è che TvBlog è stato in grado di spoilerare la band che ha vinto: trattasi di Isoladellerose, che in queste cinque settimane ha avuto come tutor Enrico Nigiotti. Aspettando, quindi, di vedere la loro ultima partecipazione al programma e la conseguente vittoria (senza un premio vero e proprio, se non la popolarità regalata dallo show), conosciamo meglio i tre ragazzi che dal 22 aprile il pubblico ha avuto modo di vedere ogni venerdì sera sul primo canale della Rai.

Come si chiamano, qual è il loro profilo instagram e quanti anni hanno i componenti di Isoladellerosse

Ecco la composizione della band: la voce e la chitarra è Federico Proietti, al basso c’è Andrea Zanobi, mentre il ragazzo che suona la batteria si chiama Iacopo Volpini. Su instagram il gruppo ha un profilo ufficiale che nel momento in cui scriviamo è seguito da circa 2mila followers. Sul profilo in questione la band ha annunciato l’uscita del nuovo singolo, ‘Nada Más’, che il pubblico potrà ascoltare questa sera dal vivo nello show di Rai1. Non ci sono molti dettagli in rete sul privato dei tre ragazzi in rete: si sa solo che sono nati negli anni ’90. Nessuna informazione sulla loro vita sentimentale.

The Band: le esibizioni di Isoladellerose di stasera prima della vittoria

Dalle anticipazioni sulla finale trapelate in rete qualche giorno fa, sappiamo che il gruppo questa sera interpreterà ‘Nonno Hollywood’ con Enrico Nigiotti ma si esibirà anche con altri brani. Ricordiamo, inoltre, che la band non è nuova per il pubblico della Rai, essendo stata nel cast fisso di Citofonare Rai2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, andato in onda tutte le domeniche sul secondo canale da ottobre fino alla settimana scorsa. E chissà che, dopo la vittoria di stasera, per loro non si aprano le porte di nuovi progetti, tra i quali magari il ritorno nella trasmissione del secondo canale nella prossima edizione.