The Band ha già un vincitore, spoiler finale: Gianna Nannini attacca…

Registrata l’ultima puntata dello show condotto da Carlo Conti: la cantante ha attaccato i talent

E’ stata registrata in uno studio televisivo di Cinecittà la finale di The Band, che Rai1 trasmetterà dopodomani, venerdì 20 maggio, come sempre in prima serata dopo un appuntamento di Soliti Ignoti. Ma qual è il gruppo vincitore? Sta circolando in rete qualche spoiler, che non riportiamo per non rovinare la sorpresa ai telespettatori ma, da TvBlog, riprendiamo un’anticipazione relativa ad un attacco da parte di Gianna Nannini ai talent show, ‘colpevoli’ di far esibire i concorrenti sempre con delle cover.

Anticipazioni The Band, ultima puntata: ecco le esibizioni degli otto gruppi in gara

Sempre da Blogo scopriamo che nella finale del programma condotto da Carlo Conti i gruppi in gara sono stati protagonisti di due prove: prima un’esibizione con il proprio tutor, e poi una con un brano che ha caratterizzato il loro percorso nelle prime quattro puntate del talent. Solo ai primi tre classificati è stata data, infine, la possibilità di presentare dal vivo un brano inedito. Di seguito le canzoni eseguite dalle band con i tutor:

-N’ice Cream ‘La canzone intelligente’ con Irene Grandi;

-Isoladellerose ‘Nonno Hollywood’ con Enrico Nigiotti;

-Anxya Lyitics ‘Com’è straordinaria la vita’ con Dolcenera;

-JF Band ‘Due destini’ con Federico Zampaglione;

-Living Dolls ‘Dedicato a te’ con Francesco Sarcina;

-Cherry Bombs ‘Novembre’ con Giusy Ferreri;

-Mons ‘Signor Tenente’ con Marco Masini;

-Achtung Babies ‘With or without you’ ma senza Rocco Tanica, per la ragione che spieghiamo nel prossimo paragrafo.

Rocco Tanica assente nella finale: è risultato positivo al Covid perciò si è collegato da casa

Come anticipato alla fine del paragrafo precedente, Rocco Tanica, tutor del gruppo Achtung Babies, non ha preso parte, almeno di persona, alla registrazione dell’ultima puntata dello show: la ragione è la sua positività al Covid. Per tale motivo, proprio come ha fatto Marco Masini durante la prima puntata, ha assistito alla trasmissione intervenendo in collegamento da casa.