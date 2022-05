Iva Zanicchi, lapsus a La vita in diretta: “L’ho amato…”, poi rettifica subito

La vita in diretta, la cantante e il lapsus su Rai 1: cosa è accaduto

Curioso episodio andato in onda questa sera nella puntata de La vita in diretta, con Iva Zanicchi protagonista. L’Aquila di Ligonchio è stata tra gli ospiti del format di Rai1 condotto dal solito e bravissimo Alberto Matano. La famosa cantante si è resa protagonista di un divertente siparietto nel programma, in compagnia di Alessio Boni, attore anch’egli intervistato a La vita in diretta in vista del nuovo film che sarà trasmesso sul piccolo schermo domenica 8 maggio in prima serata. Nei minuti finali della serata, con l’artista si parla del film su Manuel Bortuzzo Rinascere, e la cantante che ha riportato alla memoria che Boni ha interpretato anche Walter Chiari, a tal proposito ha detto “io l’ho amato tantissimo”… per poi chiarire un attimo dopo che non intendeva amato a livello sentimentale, anche se nella vita di Iva c’è sempre stato spazio per l’amore.

Iva Zanicchi allontana il matrimonio: “Non voglio sposarmi”

Intervista a La vita in diretta la Zanicchi come al solito non si è sottratta al solito show, con il travolgente entusiasmo e divertimento che ha contagiato lo studio e il pubblico da casa. L’Aquila di Ligonchio si è soffermata sulle tante voci circolate nelle scorse settimane circa un presunto ritorno all’altare: “Ci hanno creduto perché io non ho neanche smentito – ha ammesso Iva da Alberto Matano – . I giornalisti continuavano a chiedermi nelle interviste cosa ci si sarebbe potuto aspettare da me per il futuro, allora io ho detto: ‘Beh, che mi sposi con l’abito bianco e con il velo’. Da quel momento tutti hanno scritto del mio matrimonio”.

Gag della Zanicchi a La vita in diretta: “Lui è bono”

Dopo l’errore in diretta nella puntata di oggi a La vita in diretta ci ha pensato Iva Zanicchi a scherzare e sdrammatizzare con Alessio Boni: “Lui è anche bono!” – le parole della cantante su Rai 1 al fianco dell’attore nel programma. Poi un pensiero dell’artista anche sull’Eurovision in arrivo e Achille Lauro che parteciperà con San Marino: “Trovo che sia un grande artista” – ha ammesso la cantante che lo ha sfidato proprio in gara nello scorso Sanremo – .