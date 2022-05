Errore a La vita in diretta, scivolone in grafica su Alessio Boni: FOTO

La vita in diretta: sbagliato il ruolo interpretato da Alessio Boni nel film Rinascere

Anche l’attore che interpreta Franco Bortuzzo nel film Rinascere è stato tra gli ospiti di Alberto Matano nella puntata di oggi, martedì 3 maggio 2022, del rotocalco pomeridiano di Rai1. La pellicola in questione, lo ricordiamo, narra la storia di Manuel Bortuzzo, e verrà trasmessa domenica prossima, 8 maggio, in prima visione su Rai1 a partire dalle 21.25 circa. Tuttavia, durante l’ospitata dell’attore che veste i panni, come suddetto, del papà del protagonista della storia, nella grafica della trasmissione apparsa in sovraimpressione la scritta: “Alessio Boni è Manuel Bortuzzo in Rinascere”, come si vede nella foto disponibile nel secondo paragrafo.

Corretto subito l’errore su Alessio Boni, che non interpreta Manuel Bortuzzo ma suo padre

L’errore nella grafica è rimasto in sovraimpressione per alcuni secondi, esattamente durante un servizio mandato in onda dal padrone di casa Alberto Matano che ha riassunto un po’ tutta la vicenda di Manuel, dalla sera del ferimento perchè scambiato per un’altra persona, fino alla partecipazione prima a Italia Si con il ruolo di opinionista e poi al Grande Fratello Vip come concorrente.

Nel momento in cui dalla regia si sono accorti dello sbaglio, immediatamente la scritta e scomparsa e dopo pochi secondi è stata sostituita da “La storia di Manuel Bortuzzo su Rai1”.

Alessio Boni a La vita in diretta: “Non abbiamo voluto scimmiottare”

“Noi attori avremmo potuto vedere su internet Manuel e suo padre, eppure con questo film non abbiamo voluto scimmiottare nessuno ma solo rievocare quella tragedia” ha dichiarato Alessio Boni ai microfoni del programma condotto da Alberto Matano, sottolineando che questa è la prima volta in cui interpreta un personaggio realmente esistente e ancora in vita.

E’ stata una vera tragedia per un ragazzo di diciannove anni, promessa del nuoto, finire su una sedia a rotelle

ha dichiarato inoltre l’attore che, lo ricordiamo, nel film recita accanto a Giancarlo Commare, che veste proprio i panni di Manuel e si è detto scioccato dalla disgrazia. Boni ha poi sottolineato anche che Manuel ha vissuto il suo dramma con grande forza e determinazione, diventando un vero e proprio esempio.