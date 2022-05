Jeremias Rodriguez choc a Verissimo: “Ho avuto problemi con la droga”

Verissimo, l’ospite parla del suo dramma: “Ho purtroppo toccato il fondo”

Sul finire della puntata di oggi Silvia Toffanin ha intervistato Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo. In questa occasione il giovane argentino non ha fatto mistero di aver affrontato anni bui subito dopo la sua penultima partecipazione all’Isola dei Famosi, tanto da arrivare a chiudersi in casa ed isolarsi da tutto e tutti. A quel punto la conduttrice ha chiesto se ha anche avuto problemi legati alla droga. E il ragazzo, dopo un attimo di imbarazzo, ha risposto affermativamente, asserendo senza indugio alcuno che è stato tanto male per questa cosa:

“Se ho fatto uso di sostanze? Si, uno dei miei punti che mi hanno fatto stare male…Non ero lucido…E non andavo avanti…”

Il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez ha anche dichiarato che però adesso è riuscito a mettere una volta per tutte le cose in ordine nella sua vita dopo aver toccato letteralmente il fondo: “Ho purtroppo toccato il fondo…”

Jeremias Rodriguez fa mea culpa da Silvia Toffanin: “Non affrontavo i problemi”

Successivamente l’ospite di Verissimo ha anche raccontato di aver deciso di isolarsi un po’ da tutti perchè ha capito che la soluzione migliore per andare avanti era quella di affrontare una volta per tutte i problemi, invece di uscire ed andare a divertirsi:

“Ho dovuto allontanare persone che non facevano bene…Non affrontavo problemi…Ho dovuto cambiare…”

Il ragazzo non ha poi nascosto che conoscere la sua attuale fidanzata Deborah è stata una vera propria salvezza per lui: “E’ stata la mia salvezza…Mi ha fatto capire di non dovermi modificare per piacere a lei…” Difatti ha raccontato che lei l’ha accettato, anche quando non si amava per nulla: “In quel momento mi facevo schifo…”

L’ospite lo ha annunciato ufficialmente: “Basta con i reality show”

Jeremias Rodriguez ha poi voluto confessare a Verissimo di aver chiuso definitivamente con la Tv perchè ha capito di non essere adatto a fare quel tipo di lavoro. Per tale ragione questa partecipazione all’Isola dei Famosi ha sancito la fine della sua carriera in Tv: “Ho accettato di non essere tagliato per fare questo lavoro…” Il ragazzo di origini argentine ha dichiarato inoltre di aver capito finalmente ciò che non deve fare più nella vita: “L’unico modo di andare avanti è capire cosa fa male e porre rimedio…” Silvia Toffanin l’ha poi salutato facendogli un grosso in bocca al lupo per tutto.