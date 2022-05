La Fortuna, anticipazioni seconda e ultima puntata: il finale travolgente

Cosa succederà nella seconda puntata de La Fortuna: a chi andrà il tesoro?

Proprio in queste ore sta andando in onda su Rai1 la nuova miniserie dal titolo La Fortuna, un progetto ispano-americano che a livello internazionale ha avuto grande successo. Andata in onda negli Stati Uniti, in Spagna, in Canada e in America Latina, questo prodotto di genere così diverso dal solito ha catturato il pubblico di tutto il mondo. Che reazione avrà, invece, in Italia? Per saperlo non resta che aspettare domani mattina per i consueti ascolti. Intanto, però, vediamo cosa succederà nella seconda e ultima puntata della miniserie, in onda domani sera, martedì 31 maggio, sempre in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai1. Per prima cosa ci sarà il processo in Tribunale per decidere a chi debba andare il tesoro trovato da Franck Wild nell’oceano. Appartiene allo Stato spagnolo, in quanto il relitto è riconducente alla matrice iberica, oppure agli Stati Uniti, visto che è stato trovato da un americano?

Le anticipazioni dell’ultima puntata de La Fortuna: previsti numerosi colpi di scena

Il processo porterà numerosi colpi di scena che lasceranno il pubblico di Rai1 a bocca aperta. Se da una parte Alex Ventura è sicuro di aver fatto un buon lavoro, portando in Tribunale Franck, dall’altro gli eventi prenderanno una piaga del tutto inaspettata. Jonas Pierce riuscirà a vincere la causa per il regno di Spagna, ma Alex e Lucia non potranno festeggiare. Il motivo risiede ancora una volta in Franck Wilde (Stanley Tucci). L’uomo infatti non si darà per vinto e non accetterà minimamente la sconfitta.

Come finisce la serie tv: il finale inaspettato

Nell’ultima puntata de La Fortuna Franck Wild proverà in tutti i modi a portare a termine la sua battaglia per appropriarsi del tesoro trovato, nonostante la sentenza. L’uomo farà una serie di mosse disperate coinvolgendo anche l’opinione pubblica. Ma farà ancora di più! Una delle mosse più grandi lo vedrà rivolgersi direttamente al Congresso americano per ottenere una nuova legge sul diritto marittimo. Riuscirà nel suo intento? L’appuntamento è per domani sera con l’ultima parte di questa serie che è tratta da una storia vera.