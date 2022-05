La Fortuna, Alex Ventura: chi è l’attore che lo interpreta, Alvaro Mel

Alvaro Mel, vita privata: età e nome vero dell’attore stasera co-protagonista de La Fortuna

Debutterà tra poche ore in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai1 una nuova miniserie ispano-americana dal titolo La Fortuna. Il protagonista è Stanley Tucci, nei panni del pirata moderno Franck Wild. A fargli da antagonista, invece, c’è Alvaro Mel che interpreta Alex Ventura, un giovane diplomatico del Ministero della Cultura. In attesa di scoprire come sarà quest’avvincente storia di mari, tesori e aule di tribunale scopriamo qualcosa di più sulla vita privata del giovane co-protagonista. Alvaro Mel è un influencer spagnolo. Nato a Salamanca, in Spagna, il 14 settembre del 1996, Alvaro ha 25 anni ed è del segno della Vergine. Il suo vero nome è Alvaro Garcia Sierra ed è cresciuto insieme a suo fratello con il quale è legatissimo.

Fidanzata e Instagram di Alvaro Mel

In Spagna Alvaro è conosciuto soprattutto per i suoi scatti di moda e stile. Il suo profilo Instagram è seguito da ben 1,2 milioni di follower! La vera popolarità internazionale è arrivata però con la miniserie La Fortuna che l’ha portato a lavorare con attori del calibro di Stanley Tucci. Riservatissimo sulla sua vita privata e sentimentale quello che si sa è che l’attore ha avuto una relazione con Lucia Leguina (foto visibile in basso), una ragazza spagnola di 23 anni, anch’essa influencer su Instagram.



Carriera e filmografia dell’attore

Nato come influencer in Spagna, la carriera attoriale di Alvaro Mel inizia nel 2018 con un ruolo minore nella serie “Playz Bajo”. Nello stesso anno ha recitato inoltre nella serie “La otra mirada”. L’anno dopo è stata poi la volta di “Madres. Amor y Vida” in collaborazione tra Telecinco e Amazon Prime Video. La vera svolta nel suo lavoro avviene con la serie tv La Fortuna per la quale ha ricevuto la nomination per il premio Forqué come miglior interpretazione maschile.