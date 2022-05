La Fortuna, serie tv su Rai1: trama, location, cast attori, quante puntate sono

Stasera la prima parte della fiction: la trama

Nonostante la stagione televisiva si stia avviando ormai alla conclusione, con il periodo estivo alle porte, Rai1 sta regalando tante prime tv assolute. In particolare, concluse le fiction di lunga serialità, la rete si sta dedicando a film tv inediti e a miniserie. E così dopo “Rinascere”, la storia di Manuel Bortuzzo, “A muso duro”, la storia di Antonio Maglio e “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”, ecco che la Rai si butta su un genere totalmente diverso. Si tratta della serie tv La Fortuna, basata su un fumetto di Paco Roca a metà tra il genere d’avventura e il dramma. La trama ruota intorno a Frank Wild (Stanley Tucci), il protagonista, un cacciatore di tesori americano. Quando la fortuna gli si presenterà davanti quest’ultimo dovrà sfoderare tutte la sua furbizia per sfidare il governo che vuole appropriarsene.

Chi sono gli attori del cast della miniserie La Fortuna

La serie tv spagnola-americana è composta da due puntate in onda stasera e domani su Rai1. Il protagonista Frank Wild è interpretato dal famosissimo attore Stanley Tucci, acclamato per tante pellicole americane, come “Il diavolo veste Prada”, “Shall We dance?”, “Hunger Games”, “La bella e la bestia”. Accanto a lui nella miniserie ci sono, tra i tanti, gli attori: Ana Polvorosa, Clarke Peters, T’Nia Miller e Alvaro Mel. La regia è di Alejandro Amenabar ed è andata in onda per la prima volta il 30 settembre 2021 sul canale Movistar+. La serie è stata trasmessa in Spagna, Stati Uniti, Canada e America Latina. E’ formata da 6 episodi da 45 minuti ciascuno che in Italia verranno suddivisi in tre per ognuna delle due puntate previste. La serie ha ricevuto diverse nomination per alcuni premi internazionali.

Anticipazioni della prima puntata in onda stasera su Rai1

Nella prima puntata della serie tv La fortuna il capitano Frank Wild trova un tesoro in una fregata affondata in mezzo all’oceano. Alex Ventura, nuovo giovane diplomatico del Ministero della Cultura, viene chiamato per una missione che gli cambierà la vita. Il governo spagnolo vuole infatti recuperare il tesoro e lo incarica, insieme alla funzionaria Lucia e all’avvocato Jonas, di dimostrare che il tesoro è stato saccheggiato da Wild. Quest’ultimo, intanto, cercherà di portare l’opinione pubblica dalla sua parte.