La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini sbotta: “Stufo di questo stereotipo”

Lo sfogo del secchione di Mila Suarez nella finalissima: “Non siamo nel Medioevo”

Questa sera su italia Uno c’è la finalissima del reality condotto da Barbara d’Urso, e nella parte iniziale ci sono stati momenti di tensione. Gianmarco Onestini dopo aver ascoltato tramite delle clip i suoi compagni di gioco dire che lui non si merita di vincere è sbottato:

“Vorrei dire che sono un pochino stufo di questo stereotipo che già sono entrato pupo, se una persona è carina quindi automaticamente deve già essere stupida. Meno male non siamo nel Medioevo, siamo nel 2022, e se uno è carino può essere anche intelligente”.



Mirko Gancitano su una coppia in gara ammette: “Se vincono resto scioccato”

Nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, è stata trasmessa una clip in cui i concorrenti in gioco hanno detto in confessionale chi secondo loro non dovrebbe trionfare. Sono stati parecchi coloro che non hanno nascosto di non voler vedere vincere Mila Suarez e il suo secchione, e tra questi c’è Mirko Gancitano: “Se vincono loro resterei scioccato”. Asia Valente invece ha dato questa motivazione: “Al programma hanno dato solo litigate”. Il secchione Alessandro De Meo oltre a dire che la modella nata in Marocco non ha dimostrato grande impegno nelle prove, riferendosi al fratello di Luca Onestini ha affermato: “E’ entrato già pupo”. E’ stato quest’ultimo parere a far perdere la staffe a Gianmarco che in passato è stato vittima di bullismo, visto che ha replicato: “Nessuno vuole che io vinca ma ragazzi non lo decido io, lo decideranno i giudici, non dovete neanche scomodarvi, io ho fatto il mio percorso e sono fierissimo di quello che ho fatto, perchè l’ho fatto essendo me stesso”.

Barbara d’Urso racconta un retroscena su una pupa: “Non è mai andata a scuola”

Dopo lo sfogo del secchione è intervenuta Soleil Sorge: “Volevo smontare un po’ il discorso di prima dell’attacco nei tuoi confronti, perchè non ti si viene dato dello stupido quando ti si da del pupo, si intende che tu hai già tutta la sicurezza personale, hai già lavorato su te stesso sotto quel punto di vista, sei qui come secchione quindi non mettiamo in dubbio la tua intelligenza o la tua cultura, ma che tu abbia fatto un percorso di crescita, perchè sei già entrato pupizzato”. La replica del 25enne è stata: “Siamo tutti uguali, avrò i miei difetti che ne ho tanti, ho un sacco di imperfezioni nel mio corpo”. Francesco Chiofalo l’ha provocato: “Per pupizzarti cosa dovresti fare?”, e lui ha risposto: “Ci potrebbero essere un sacco di cose da fare”. Mila Suarez e il suo compagno di gioco hanno affrontato la prova delle vasche di cultura e prima di avere la meglio ha detto: “Ormai sono abituata”. La conduttrice ha raccontato un retroscena sulla modella: “Oltre a non essere italiana non ha avuto la possibilità di studiare quando era piccola, non è mai andata a scuola, si sente ancora più in difficoltà”.