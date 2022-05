La pupa e il secchione, spoiler ultima puntata: ecco la coppia vincitrice!

Maria Laura De Vitis ed Edoardo vincono questa edizione del reality di Barbara d’Urso: spoiler

Stasera andrà in onda l’ultima puntata de La pupa e il secchione. E in base alle anticipazioni circolate online in queste ultime ore ne succederanno davvero di tutti i colori tra sorprese e clamorosi colpi di scena. Ovviamente stasera la popolare conduttrice decreterà anche la coppia vincitrice del reality show di Italia 1. Chi sarà? Come molti sapranno bene la puntata di stasera è stata registrata già 10 giorni fa e online si è già venuto a sapere chi ha vinto: Maria Laura e il suo secchione, che proprio nella sfida finale hanno battuto Alessandro De Meo ed Emy Buono.

La pupa e il secchione anticipazioni: Soleil Sorge demolisce una coppia, la conduttrice perde le staffe

In base agli spoiler cirocolati online in questi ultimi giorni inerenti alla finale del reality show condotto da Barbara d’Urso stasera, poco prima della proclamazione della coppia vincitrice, ci sarà anche un accesissimo scontro tra la popolare giurata e la coppia composta da Mila Suarez e Gianmarco Onestini. Il motivo? In pratica l’influencer ha dato un brutto voto ad una loro prova facendoli andare su tutte le furie. Ma non è finita qua perchè nella puntata di stasera Elena Morali reagirà in malo modo nel momento in cui perderà una delle sfide facendo arrabbiare molto la presentatrice, la quale non l’ha presa affatto bene. Difatti quest’ultima l’ha rimproverata duramente davanti a tutti.

Barbara D’Urso prima della finale del reality show: “E’ stato un viaggio bellissimo”

In queste ore anche la conduttrice ha voluto fare un po’ il bilancio di questa sua avventura alla guida di quest’ultima edizione de La pupa e il secchione. Difatti su twitter non ha fatto mistero di essersi divertita davvero tanto, aggiungendo che porterà nel suo cuore per sempre questa esperienza:

“Stasera ci sarà già la finale de La pupa e il secchione… È stato un viaggio bellissimo…”

Successivamente la presentatrice ha anche voluto confessare ai suoi numerosi follower che stasera in occasione della finale sfoggerà un look davvero mozzafiato, che lascerà tutti davvero senza parole: “E per la finale cosa indosserò? Con Nick Cerioni e Francesca Schiavon volevamo stupirvi…E sono sicura che ci riusciremo!”