La pupa e il secchione, ultima puntata: proposta di matrimonio per una pupa!

Elena Morali riceverà la proposta di matrimonio dal suo fidanzato: le anticipazioni

Domani sera andrà in onda la puntata finale de La pupa e il secchione. E giusto poco fa sono uscite le tanto attese anticipazioni. Nella puntata di domani la bionda pupa riceverà una graditissima e inaspettata sorpresa, che sicuramente commuoverà tutti gli spettatori a casa, e non solo. Di cosa si tratta? In pratica il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso arriverà in studio e le farà un’inaspettata proposta di matrimonio, che ovviamente la lascerà di stucco. Cosa risponderà la giovane pupa entrata in corsa nel programma per sostituire Flavia Vento? Chissà, intanto questa proposta ha spazzato via tutte le illazioni circolate online in questi mesi su una loro presunta crisi.

La pupa e il secchione show anticipazioni: Giucas Casella sarà ospite, sorpresa per un pupo

Le anticipazioni sull’ultima puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso hanno anche riportato che domani sera ci sarà il popolare illusionista del Grande Fratello Vip nei panni del giurato speciale. Quest’ultimo sarà chiamato a dare 5 punti bonus ad una coppia dopo una prova speciale. Ovviamente i suoi punti potrebbero essere determinanti per la classifica finale. Ci sarà inoltre una sorpresa anche per Francesco Chiofalo, la cui fidanzata Drusilla Gucci è molto arrabbiata. Quest’ultimo infatti incontrerà domani in studio la iena Andrea Agresti.

Anticipazioni La pupa e il secchione: la giuria spiazzerà il pubblico a casa, chi sarà la coppia vincitrice?

Nella puntata di domani del reality di Italia 1 la giuria composta da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia sorprenderà il pubblico a casa. Difatti i tre daranno vita a una simpatica esibizione in cui interpreteranno degli artisti molto famosi. Ovviamente sul finire della puntata Barbara d’Urso decreterà anche la coppia vincitrice di quest’ultima edizione del reality show, che si aggiudicherà un montepremi di ben 20 mila euro. In base alle indiscrezioni circolate online sembra a che vincere il programma sia stata la coppia composta da Maria Laura De Vitis ed Edoardo (la puntata è già stata registrata dieci giorni fa). Sarà andata davvero così? Oppure ci sarà l’ennesimo colpo di scena?