“Un fatto assurdo”, Alberto Matano rimasto colpito dalla tragedia di…

Alberto Matano e il dramma di Manuel Bortuzzo: “Ha colpito tutti”

Ha parlato della disgrazia che ha cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo il conduttore de La vita in diretta alla fine della puntata di oggi, martedì 3 maggio 2022, approfittando della presenza in studio di Alessio Boni, che nel film Rinascere, in onda domenica in prima serata su Rai1, interpreta il papà di Manuel. “E’ un fatto assurdo, ha colpito tutti quello che è successo” ha asserito il giornalista ricordando il ferimento dell’ex concorrente del GF Vip, in seguito al quale è rimasto purtroppo paralizzato dalla vita in giù.

Questo ragazzo, con grande forza e determinazione, è comunque riuscito a ricominciare

ha sottolineato subito dopo, sempre riferendosi a Manuel ovviamente.

“La sua vita è più complicata di prima”, le parole del conduttore de La vita in diretta su Manuel

“Purtroppo ora la sua vita è sicuramente più complicata di prima” ha dichiarato inoltre Alberto Matano, mandando in onda un servizio che ha riassunto un po’ tutta la vicenda di Manuel, da quella terribile sera della sparatoria avvenuta a Roma, lo ricordiamo, a causa di uno scambio di persona, fino alla rinascita, come il titolo del film recita. La pellicola, per chi non lo sapesse, è tratta da un libro con il medesimo titolo che proprio Manuel ha scritto e ripercorre la vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip dalla sera del ferimento ad oggi, escludendo solo la parte più recente, ossia la partecipazione al reality e la storia con Lulù Selassié, a proposito della quale Bortuzzo oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del film, si è rifiutato di rispondere ad una domanda.

Alberto Matano ospita Alessio Boni: è Franco Bortuzzo nel film Rinascere in onda domenica sera

“E’ la prima volta che mi capita di interpretare un personaggio realmente esistente” ha dichiarato Alessio Boni a La vita in diretta, nel talk che si è svolto nella seconda parte del programma, al quale hanno preso parte anche Iva Zanicchi, Nunzia De Girolamo e Gigi Marzullo. Nel film ad interpretare Manuel è invece Giancarlo Commare, che in una recente intervista si è detto scioccato dalla storia del suo personaggio.