Laura Maddaloni si scontra con Vladimir Luxuria: “Non me l’aspettavo da te”

L’opinionista non cambia idea sulla judoka: “Non eri valida come naufraga”

Nella nuova puntata del reality show basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, dopo l’eliminazione di Clemente Russo ha fatto il suo ingresso in studio sua moglie Laura Maddaloni. Quest’ultima non ha nascosto di essere rimasta delusa dai pareri che Vladimir Luxuria ha espressso su di lei quando si trovava in Honduras, dato che durante un loro faccia a faccia le ha detto: “Ci sono stata non male, di più, ti ho sempre stimata, pensavo che la tua partecipazione fosse per me un valore aggiunto, forse ci tenevo troppo a piacerti”. La risposta dell’opinionista è stata:

“All’inizio mi sembravi schietta, hai fatto tutto tu, io giudico le persone per come si comportano sull’isola, sei stata una grande campionessa, come naufraga per me non eri valida“.

Clemente Russo eliminato. La moglie confessa: “Ha subìto un po’ la mia scia”

Durante il nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi, la conduttrice ha accolto in studio l’ex naufraga Laura Maddaloni. Quest’ultima per iniziare si è espressa sull’esperienza vissuta in Honduras: “Non sono andata con la strategia, io penso che se avessi avuto qualche strategia sarei stata zitta, non avrei mai litigato con nessuno, invece io sono questa, e ci tengo a dire che sono una donna forte ma l’aggressività è tutta un’altra cosa”. Poi la judoka ha aggiunto: “Lì veramente è tutto amplificato, magari prendono una fettina di cocco più grande e sembra che ti hanno rubato un figlio, in realtà per voi qui è una sciocchezza ma lì lontano dalla famiglia, affamata, stanca, litigavamo tutti i giorni”. Sull’eliminazione del marito ha detto:

“Sono contenta così per come stava andando, credo che lui abbia subìto un po’ la mia scia, perchè una persona come me forte che non si è mai nascosta, non puoi essere simpatica a tutti, io sono questa, lui è un gigante buono”.

Dopo che l’ex naufraga ha confessato che il suo obiettivo era quello di partecipare a questo programma per ricevere delle risposte, è intervenuta Vladimir Luxuria: “Sei stata forte, determinata, sempre te stessa, come mai ti hanno mandato via allora?”.

Laura Maddaloni zittita da Vladimir Luxuria: “La gente ti avrebbe votato contro lo stesso”

La judoka ha risposto alla provocazione dell’opinionista: “Quando ho visto che dal primo giorno mi hai punzecchiata ci sono rimasta male, sai perchè? Ci sono rimasta male da te che hai sempre combattuto contro l’ignoranza della gente che ha parlato di te per la tua apparenza, tu hai fatto lo stesso con me”. La judoka ha continuato il suo sfogo: “Tu non sai da dove vengo, cosa ho fatto, non sai niente, forse hai dimenticato tutto della tua vita. Tu lo sai cosa significano i pregiudizi, da te non me l’aspettavo”. L’opinionista che nei giorni scorsi ha fatto un avvertimento a Lory Del Santo l’ha zittita: “Anche se non avessi detto niente contro di te, la gente ti avrebbe votato contro lo stesso“.