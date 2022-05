Laura Pausini e la verità su Alessandro Cattelan: “Quando siamo in camerino…”

La cantante rompe il silenzio su Alessandro Cattelan: “Ci siamo abbracciati”

Molto prima che iniziasse l’Eurovision Song Contest, non è ancora chiaro il perché, diverse indiscrezioni parlavano di Laura Pausini e Alessandro Cattelan descrivendo un rapporto non proprio idilliaco. I due hanno cercato perlopiù di evitare il gossip e le polemiche e qualche volta Alessandro ha provato a smentire le voci. Adesso però a parlare è proprio Laura durante un’intervista sulle pagine del quotidiano La Stampa. La cantante spende parole di stima affettiva e professionale per Cattelan e rivela di aver accettato quest’incarico anche perché c’era lui. Poi, raccontando cos’è successo dopo la puntata di martedì, aggiunge:

“Quando siamo tornati in camerino alla fine della serata ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia”.

Non solo, oggi proprio in camerino Laura e Alessandro hanno festeggiato il compleanno di lui insieme alle rispettive figlie. Insomma, nessuna burrasca tra i due all’orizzonte.

Laura Pausini pronta a tornare su Rai 1 come conduttrice? La sua promessa

Nonostante Laura Pausini sia una delle cantanti più di successo del panorama musicale italiano lei non si è mai fermata solo a questo. Soprattutto nell’ultimo periodo la Pausini sta sperimentando anche altri ruoli nel mondo dello spettacolo. Mentre adesso è alla conduzione dell’Eurovision Song Contest è anche su Amazon Prime Video con il film-documentario sulla sua vita dal titolo “Piacere di conoscerti”. Ma il vero debutto alla conduzione, come ricorda lei stessa nel corso dell’intervista, è avvenuto con “Laura e Paola” su Rai 1 insieme a Paola Cortellesi. La cantante racconta che la Rai chiede spesso ad entrambe di fare “Laura e Paola 2” e aggiunge:

“Io e lei quando siamo sedute sul divano ne parliamo ma siamo sempre occupatissime. Un giorno però troveremo il tempo e lo rifaremo. Promesso”.

La conduttrice dell’Eurovision: “Spero di non aver deluso le aspettative”

La prima dell’Eurovision Song Contest e andata e tra poco su Rai 1 si darà il via alla seconda serata con i commenti di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Tracciando un primo bilancio Laura Pausini non ha dubbi: accetterebbe di nuovo la conduzione altre mille volte. Certo, le difficoltà non mancano, soprattutto quando si devono incastrare due aziende come Rai ed Ebu. Ma la Pausini, insieme a Mika e Alessandro Cattelan, sta facendo il massimo. E a tal proposito la cantante, che stupirà con un omaggio, dice: