Laura Pausini pronta a stupire: incanterà l’Eurovision con un omaggio a…

Eurovision Song Contest, seconda semifinale: previsto per stasera un omaggio a Sanremo

Scopriamo dal sempre informato Davide Maggio qualche anticipazione sulla seconda puntata dell’evento musicale d’Europa, che Rai1 trasmetterà oggi, giovedì 21 maggio 2022, a partire dalle 21.00 circa. Secondo il sito in questione, dopo l’omaggio (un po’ deludente, è forse il caso di dirlo) a Raffaella Carrà fatto sul finire della prima puntata, per stasera è previsto uno spazio dedicato al Festival di Sanremo, kermesse famosissima anche fuori dai confini italiani, che è un po’ ‘madre’ della gara musicale che vede sfidarsi diverse nazioni europee. “Quella di Sanremo è la settimana dell’anno in cui noi italiani ce ne stiamo zitti e buoni” pare sia una frase di Laura Pausini prevista, appunto, durante l’omaggio di stasera al festival della canzone italiana (con palese riferimento al titolo della canzone dei Maneskin), che ha visto tenere a battesimo proprio lei nei primi anni novanta, lanciandola e facendola diventare famosa a livello internazionale.

Laura Pausini farà un omaggio al Festival di Sanremo: “Per noi italiani è molto più di una gara”

Dalle anticipazioni sull’ESC di stasera, sempre pubblicate da Davide Maggio, scopriamo anche una dichiarazione completa della cantante, ossia:

Sanremo è la prima gara di canzoni mai andata in onda in televisione, nonché ispirazione per l’Eurovision Song Contest, per noi italiani significa molto, è qualcosa di più di una gara canora.

Laura lancerà poi un video dal titolo ‘una storia italiana’, dedicato appunto al festival della canzone italiana: il filmato in questione durerà circa un minuto e mezzo e comprenderà spezzoni delle storiche esibizioni a Sanremo di Adriano Celentano, Al Bano e Romina, Domenico Modugno, Toto Cutugno, Elio e le Storie Tese, ma anche il più ‘recente’ Francesco Gabbani e molti altri. Poco spazio, invece, ai grandi conduttori del festival nel servizio in questione, ma pare si vedrà il maestro Beppe Vessicchio.

La conduttrice dell’Eurovision Song Contest ricorderà i suoi esordi nella musica a Sanremo

Infine, sempre dalle anticipazioni pubblicate da D.M., scopriamo che Laura Pausini questa sera, parlando ancora del Festival di Sanremo, ricorderà che la sua carriera è decollata proprio da lì. A proposito di Sanremo, nella serata di oggi si esibirà uno dei cantanti che abbiamo visto in gara all’ultimo festival, ossia Achille Lauro, in rappresentanza di San Marino con il brano ‘Stripper’. Vedremo inoltre un’altra cantante molto conosciuta in Italia perchè ex concorrente di Amici: trattasi di Emma Muscat, in gara per la sua Malta.