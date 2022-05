Malore Laura Pausini all’ESC, il retroscena saputo oggi: “Prove estenuanti”

Ecco cosa è accaduto alla cantante durante la finale dell’Eurovision: il dietro le quinte

A fare rumore nel corso della serata finale dell’Eurovision Song Contest è stata l’assenza sul palco di Laura Pausini, che per una parte di serata è sparita dal piccolo schermo. La notizia ha ovviamente fatto il giro del web in poco tempo e i vari utenti sono andati a caccia della verità, cercando di far luce su quanto accaduto realmente sabato sera nella fascia conclusiva della finale dell’evento. Intervenuta questa mattina nella trasmissione Storie Italiane la showgirl Alba Parietti ha ammesso di aver chiacchierato con la cantante romagnola e sarebbe venuta fuori la realtà sui giorni particolarmente stressanti. La mamma di Francesco Oppini ha affermato nel programma di Eleonora Daniele:

Ho chattato con lei molto velocemente in questo periodo, so che hanno fatto prove estenuanti x l’ESC.

Da qui sarebbe nato il malessere della Pausini.

Laura Pausini rompe il silenzio: le parole dopo il malore

Subito dopo la puntata finale dell’Eurovision Song Contest Laura Pausini ha voluto spiegare a tutti i fan preoccupati le sue reali condizioni, chiarendo i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dal palco. Il timone per un periodo è infatti rimasto nelle mani di Alessandro Cattelan e Mika, che hanno ricevuto i complimenti di Alba Parietti intervenuta stamattina a Storie Italiane per la impeccabile conduzione in lingua inglese. Laura ha spiegato via Instagram quanto accaduto: “Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto” – le parole su Instagram della Pausini – .

Eurovision da record, il ringraziamento finale della padrona di casa

Come se non bastassero le già eccellenti doti artistiche, Laura Pausini all’Eurovision Song Contest ha messo in mostra anche il proprio talento da presentatrice. Al termine del grande evento la cantante ha così racchiuso le emozioni via social ringraziando tutti: “Grazie ancora a tutti per averci seguito in così tanti in questa splendida avventura” -le parole dell’artista che con i suoi compagni di avventura ha incollato milioni di italiani al video -.