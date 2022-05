Laura Pausini perché era assente durante l’ESC? “Ho ceduto allo stress”

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 15, 2022 , in Musica

La cantante ha avuto un calo di pressione durante la finale dell’Eurovision Song Contest

La serata di ieri è stata caratterizzata dalla finale dell’ESC che ha visto trionfare l’Ucraina. Ma durante le votazioni, uno dei momenti più attesi, dove i conduttori ospitano in collegamento le personalità più disparate del mondo dello spettacolo europeo per annunciare gli importanti dodici punti da parte della giuria di qualità, è saltata all’occhio l’assenza di Laura Pausini, che è tornata in onda solo verso la fine. A spiegare cos’è successo durante la finale di un evento così importante ci ha pensato lei stessa con una nota ufficiale; niente di grave quindi: “Ho ceduto allo stress e ho avuto un calo di pressione”.

Laura Pausini, mesi di duro lavoro: “Mi sono dovuta fermare una ventina di minuti”

Sempre la cantante che ha condotto insieme ad Alessandro Cattelan e Mika la serata finale dell’Eurovision Song Contest ci ha tenuto a tranquillizzare i fan e gli spettatori europei che se è rimasta assente per tutto quel tempo era solo da imputare a un semplice calo di pressione; d’altronde sono stati sei mesi di duro lavoro e alla fine ha ceduto allo stress. “Mi sono dovuta fermare una ventina di minuti” su consiglio delle dottoresse che l’hanno soccorsa e le ha anche ringraziate per il lavoro svolto. D’altronde ieri hanno finito alle sei del pomeriggio con le prove generali, ed è normale che un calo di pressione faccia capolino proprio quando si allenta la tensione nelle fasi finali di uno show così importante dal punto di vista dello spettacolo e della musica.

ESC 2022 chiude col botto: ascolti record, ma anche tante polemiche

E ha chiuso col botto, l’Eurovision 2022, con un exploit per Rai1: il 40% di share, più di sei milioni e mezzo di telespettatori. Ha vinto l’Ucraina: un messaggio di pace tra i popoli molto importante. Sesto posto per Mahmood e Blanco per il brano Brividi. Tante polemiche: la Spagna ha criticato l’organizzazione (perfetta) delle tre serate su Rai1 e ha anche distrutto Cristiano Malgioglio, che ha bocciato senza ritegno la cantante che è salita sul palco incantando tutti con la sua bellezza.