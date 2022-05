LDA e Lulù, cosa c’è davvero tra loro? Lui scatena il gossip: “Scrivimi e…”

I due ex concorrenti pronti a collaborare insieme? Il cantante: “Scrivimi e ci organizziamo”

Nessuno l’avrebbe mai detto ma pare che una coppia decisamente inaspettata potrebbe formarsi da un momento all’altro, perlomeno sul lavoro. Si tratta di LDA e Lùlù, lui ex allievo di Amici (uscito da poche settimane) e figlio di Gigi D’Alessio. Lei ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip ed ex fidanzata (molto chiacchierata) di Manuel Bortuzzo. E pare proprio che la principessa Lucrezia Selassié si stia guardando intorno dopo la delusione di Manuel. Le prime voci sui due ragazzi erano nate in merito ad una possibile collaborazione tra i due. Tutto era partito da un fan sul web ma Lulù aveva subito detto che LDA come cantante gli piace molto. Adesso a parlare è proprio lui durante il lancio del suo album. Queste le sue parole:

“Lulù se vuoi scrivimi e ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana”.

LDA spiazzato dal gossip sulla principessa: “Non ne sapevo nulla”

La possibile collaborazione lavorativa tra i due ragazzi non è l’unico sogno su cui il popolo del web sta fantasticando. In molti infatti sperano anche che tra il cantante e Lulù possa nascere qualcosa e che la principessa possa tornare a sorridere. Commentando proprio questo gossip LDA ammette:

“Io giuro non ne sapevo nulla di questa cosa. Mi dispiace perchè ci hanno messo in mezzo a una cosa e non ci conosciamo nemmeno”.

Tuttavia il cantante si mostra disponibile a fare il video di Bandana in futuro con la principessa e spiega che per lui non ci sono problemi. Anzi, quella di LDA a Lulù può considerarsi una vera e propria proposta. La principessa accetterà e contatterà il cantante?

Com’è nato il gossip tra LDA e Lulù? Il cantante incredulo

Ma com’è nato tutto il gossip intorno a Lulù e LDA e perché il web ha puntato proprio su loro due? Al momento non è dato saperlo. LDA ha spiegato che tutto è nato per caso su Twitter e da lì si sono create voci sostenute da altra gente. Il cantante ha detto che fino ad una settimana fa lui non ne sapeva niente di questa cosa. “Io e lei non ci conosciamo” ha ribadito più volte. Intanto LDA dopo essersi commosso per Gigi D’Alessio sta girando l’Italia per incontrare i fan dopo Amici e il suo successo, almeno per il momento, è solo in salita.