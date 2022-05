Che beffa a L’Eredità! La campionessa sapeva la risposta esatta ma…

Flavio Insinna incredulo: la concorrente ha detto la risposta esatta… ma ne ha scritta un’altra!

Non poteva finire peggio la ghigliottina della puntata de L’Eredità di oggi, lunedì 2 maggio 2022, con la giovane campionessa in carica Angelica che ha intuito qual era la risposta corretta, scrivendone però sul cartellino una diversa, perchè in dubbio. “No, non ci credo… non posso credere di aver capito la risposta corretta e di non averla scritta” ha commentato la ragazza appena si è resa conto del grave errore commesso, che le è costato ben 30.000€, ossia la cifra in palio stasera. “Direi di chiudere la puntata così, diamo la linea al TG1 senza neppure girare il cartellino” ha commentato il conduttore, visibilmente dispiaciuto per la mancata vittoria.

La campionessa de L’Eredità e l’errore che le è costato caro: “Almeno la soddisfazione…”

Partendo dai cinque indizi elencati nella foto in alto, ossia ‘LETTO’, ‘VELLUTO’, ‘LUIGI’, ‘ELEFANTE’ e ‘QUA’, la concorrente ha dato ‘MOSCHE’ come risposta, ma la parola che l’avrebbe fatta vincere, come spiegato nel paragrafo precedente da lei intuita pochi secondi dopo, era invece ‘ZAMPA’.

Posso vantarmi, però, per aver indovinato la risposta di una ghigliottina vera

ha commentato Angelica (‘ghigliottina vera’ perchè anche da casa è solita giocare). “Non ho scritto la risposta però l’ho indovinata” ha poi aggiunto, con la voce per un attimo tremante, visto il momento di grossa difficoltà. “E’ comunque una bella soddisfazione” ha poi concluso, con Flavio Insinna che ha rivelato ai telespettatori che da casa Angelica indovina una buona percentuale di ghigliottine.

L’ha comunque indovinata. Ha detto qual era la risposta esatta prima che io girassi il cartellino e dicessi qualunque altra cosa

ha asserito il conduttore, tra gli applausi dei presenti in studio, incoraggiando la concorrente, alla quale non ha potuto far altro che ricordare che domani sera, se riuscirà a difendere il suo titolo di campionessa, potrà ritentare la fortuna e, chissà, magari andrà meglio di oggi.

“Brava comunque”, i complimenti del conduttore alla campionessa in carica de L’Eredità

“Ci riproveremo e magari vinceremo, sei stata brava comunque Angelica” sono state le ultime parole di Flavio Insinna, che alla fine ha ceduto e ha girato il cartellino con sopra scritto ‘ZAMPA’, la fatidica risposta esatta.

E’ andata meglio qualche sera fa, non per Angelica ma per un’altra campionessa, con il presentatore che, dopo alcuni secondi di grande suspance, si è alzato di scatto e ha annunciato la vittoria.