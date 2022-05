L’Eredità, vuoto di memoria per la campionessa: non ricorda più…

Gaffe della campionessa Sara a L’Eredità: ha dimenticato le risposte che voleva dare

Non ce l’ha fatta la campionessa in carica nella puntata di oggi del quiz condotto da Flavio Insinna a vincere alla ghigliottina, nonostante avesse ben tre parole che, secondo lei, avrebbero potuto collegarsi bene con i vari indizi. Partendo da ‘sociale’, ‘uniforme’, ‘storico’, ‘quadro’ e ‘cellulare’, ha dato ‘PANORAMA’ come risposta, sottolineando appunto di aver pensato anche ad altre due parole. Tuttavia, nel momento in cui il conduttore le ha chiesto quali fossero le altre due parole, ha ammesso di non ricordarle più. Imbarazzata, ha quindi riflettuto per qualche secondo, fino a ricordare solo una delle due parole, ossia ‘SCENARIO’. Pur continuando a pensarci, non è riuscita a ricordare quale fosse la terza parola alla quale aveva pensato, con Flavio che ha ironizzato dicendole: “Non sono solo io a non ricordare le cose allora”.

Flavio Insinna e la mancata vittoria della concorrente: “Ti vedo con l’occhio malinconico”

“Hai l’occhio malinconico” ha detto inoltre il conduttore de L’Eredità nei minuti di grande suspance della ghigliottina, rivolgendosi sempre alla campionessa Sara. La concorrente ha quindi spiegato di temere di aver sbagliato risposta, proprio perchè era indecisa fra tre parole. “Tre parole? Sole, cuore e amore?” le ha chiesto scherzosamente il presentatore, citando la famosissima canzone con l’omonimo titolo di Valeria Rossi, tormentone della lontana estate del 2001.

L’Eredità, niente da fare per la campionessa: sfumata una vincita di 32.500€

“Se ho dato la rispota sbagliata, spero almeno che quella corretta non fosse una delle altre due parole alle quali avevo pensato” ha commentato alla fine la concorrente. E le cose sono andate proprio così: la risposta esatta non era sfortunatamente quella da lei scritta sul cartellino ma, fortuna nella sfortuna, non era neppure una delle altre due. A farla vincere sarebbe stata la parola ‘SFONDO’. Salutando i telespettatori dopo aver girato il cartellino, Flavio Insinna ha quindi chiuso la trasmissione facendo una battuta, ossia: “Nel nostro sfondo c’è Samira, ma purtroppo anche Andrea… scherzo ovviamente!”.

E’ andata male, dunque, il gioco finale stasera nel quiz del preserale di Rai1, proprio com’è successo qualche sera fa con un’altra campionessa, andata in panico…