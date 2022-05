L’Eredità, attimi di panico per la campionessa: Flavio Insinna preoccupato

Un’altra ghigliottina finita male per la campionessa Angelica nel quiz del preserale di Rai1

Non ce l’ha fatta stasera a L’Eredità la campionessa in carica, arrivata alla ghigliottina con una cifra altissima, 215.000€, che però è riuscita a conservare solo per metà fino all’ulimo step, essendo incappata in un dimezzamento. Tuttavia il padrone di casa Flavio Insinna ha capito da subito che non avrebbe vinto, vedendola parecchio perplessa dopo la consegna del cartellino con sopra scritta la parola da lei pensata come risposta. “Ti vedo poco convinta e mi dispiace, ormai inizio a conoscerti” ha commentato il conduttore. E il suo timore si è rivelato fondato: la risposta data da Angelica era infatti sbagliata, dunque l’altissima vincita in palio è sfumata e la puntata si è chiusa con una grande delusione.

L’Eredità: Flavio Insinna e il dispiacere per la mancata vittoria della concorrente

I cinque indizi della ghigliottina della puntata di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, del seguitissimo quiz del preserale di Rai1, erano quelli indicati nella foto in alto, ossia ‘VISTA’, ‘GIUDICARE’, ‘MORALISMO’, ‘FOGLIO’ e ‘CHIESA’. La risposta data da Angelica è stata ‘LIBRO’. A proposito di tale parola, la concorrente ha asserito: “Non sono per niente convinta, non so neppure come collegarla agli indizi. Un libro di chiesa è la Bibbia…”. A portarla sulla strada giusta è stato poi il conduttore, che le ha spiegato che l’indizio più facile era ‘MORALISMO’. A quel punto Angelica ha capito che la risposta che l’avrebbe fatta vincere era ‘FACCIATA’.

Flavio Insinna consola la concorrente dopo la sconfitta alla ghigliottina: “Ci rifaremo”

Rivelando, alla fine, quella che era la risposta corretta, il conduttore de L’Eredità non ha potuto far altro che ricordare ad Angelica che domani sera potrà tentare di nuovo la fortuna se riuscirà a difendere il suo titolo di campionessa. Anche qualche sera fa, quando è arrivata per la prima volta al gioco finale, la concorrente è andata via a mani vuote, peraltro dopo una grande beffa: ha infatti capito qual era la risposta corretta ma, essendo indecisa tra più parole, alla fine ha scelto di scriverne un’altra sul cartellino, perdendo anche in quel caso una somma molto alta.