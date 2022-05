L’Eredità, ansia sul finale per il nuovo campione: poi Flavio Insinna…

L’Eredità, parte male l’esperienza del nuovo campione Domenico: ghigliottina deludente

Non è iniziata bene la partecipazione di Domenico a L’Eredità: il concorrente nella puntata di stasera, sabato 7 maggio 2022, è riuscito a battere tutti gli avversari, compresa la campionessa in carica fino a ieri, arrivando all’attesissimo gioco finale, senza però individuare la parola che lo avrebbe fatto vincere. Dopo istanti di grande suspance, durante i quali è apparso piuttosto teso tra l’emozione e l’ansia della gara, partendo dagli indizi elencati nella foto in alto, ossia ‘poco’, ‘tutto’, ‘spezzare’, ‘perdi’ e ‘trombe’, ha dato ‘LANCIA’ come risposta. Tuttavia, dopo il classico minuto nel quale sia il concorrente che il pubblico da casa sono rimasti con il fiato sospeso, Flavio Insinna ha comunicato che la risposta corretta era purtroppo un’altra…

Flavio Insinna e la mancata vittoria del campione: sfumata una vincita di oltre 13.000€

Non era ‘LANCIA’ ma ‘FIATO’ la risposta corretta della ghigliottina de L’Ereditàdi stasera, motivo per il quale il conduttore, chiudendo il gioco, ha affermato ironicamente, prendendo in prestito l’ultimo dei cinque indizi: “Avrei voluto dar fiato alle trombe e annunciare la vittoria, invece purtroppo…”. Flavio si è comunque complimentato con Domenico per la sua prima puntata da campione, ricordandogli che domani potrà ritentare la fortuna se riuscirà ad arrivare di nuovo al gioco finale. Ha anche fatto una battuta dicendogli: “Sei il primo, da quando conduco questo programma, al quale i capelli sono rimasti intatti dopo aver messo le cuffie”, in riferimento alla sua folta capigliatura nella quale l’arco delle cuffie si è praticamente nascosto, come si vede nella foto. Gag a parte, niente da fare anche stasera, dunque, al seguitissimo gioco che precede il TG1: non è andata meglio ieri, con la precedente campionessa che, in un momento di panico ha avuto un vuoto di memoria!

Flavio Insinna fa una battuta sulla puntata di Ulisse in onda stasera: “Dedicata a me perchè…”

Come fa spesso, il conduttore de L’Eredità prima della fine della trasmissione ha ricordato ai telespettatori il programma in onda in prima serata, che nel caso di oggi è Ulisse di Alberto Angela, con un appuntamento dedicato all’uomo di Neanderthal, sul quale ha fatto una battuta dicendo: “Sarà una puntata dedicata a me”.