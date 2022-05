L’Eredità, rimasta di sasso la campionessa: 150.000€ persi in un attimo

Ghigliottina amarissima per la nuova campionessa del quiz di Rai1: c’erano in palio 150.000€

E’ stata Roberta ad avere la meglio sugli altri concorrenti nella puntata de L’Eredità andata in onda oggi, lunedì 9 maggio 2022, arrivando alla ghigliottina con una cifra altissima, ossia 150.000€, essendo riuscita ad azzeccare tutte e cinque gli indizi senza dimezzamenti. Tuttavia, nonostante la bravura dimostrata nel corso della trasmissione, il finale è stato decisamente deludente per lei, poiché la risposta che l’avrebbe fatta vincere era un’altra. Partendo dagli indizi elencati nella foto disponibile all’inizio dell’articolo, ossia ‘ingannare’, ‘leggero’, ‘mancanza’, ‘salsa’ e ‘buon’, ha dato ‘TEMPO’ come risposta, ma la parola esatta era invece ‘APPETITO’.

Flavio Insinna e il dispiacere per la mancata vittoria della concorrente: “Ragazza simpaticissima”

Nonostante la sconfitta, si è comunque complimentato con lei il conduttore de L’Eredità, che ha definito la campionessa “una ragazza super simpatica”. Flavio ha anche cercato di strammatizzare la mancata vittoria ironizzando sugli indizi. La campionessa ha collegato, per esempio, l’indizio ‘mancanza’ alla cosiddetta “mancanza di tempo”, eppure Flavio ha spiegato: “C’era un filosofo che diceva che siamo noi a mancare al tempo e non il tempo a mancare a noi. Noi il tempo non lo sfruttiamo bene”. A tale affermazione Roberta ha risposto: “E’ vero…”, dunque Insinna ha replicato: “Non ti volevo intristire, ho detto questa cosa solo per far sapere a casa che quattro libri li ho aperti e per far capire a mia mamma che le ripetizioni le frequentavo veramente”. Alla fine, seppur a malincuore, ha dovuto girare il cartellino con sopra scritta quella che era la risposta corretta, come suddetto ‘APPETITO’.

L’Eredità: il conduttore saluta Milly Carlucci, ‘collegata’ ad uno degli indizi della ghigliottina

La campionessa Roberta ha collegato male l’indizio ‘salsa’, pensando subito al ‘tempo’ del famoso ballo che porta questo nome, motivo per il quale Flavio Insinna ne ha approfittato per salutare Milly Carlucci, avendo appunto parlato di ballo. Tuttavia l’indizio non c’entrava nulla con la danza e la campionessa, una volta saputa qual era la risposta che l’avrebbe fatta vincere, si è rassegnata a tornare a casa a mani vuote, proprio com’è successo due giorni fa ad un precedente campione, sconfitto dopo un finale di grande ansia.