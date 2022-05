Licia Nunez e Blind abbandonano L’Isola dei Famosi: il motivo del ritiro

Due naufraghi di Playa Sgamadissima lasciano il gioco: è accaduto nella nuova puntata

Oltre a Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, nella nuova puntata del seguitissimo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, anche due concorrenti di Playa Sgamadissima non hanno accettato il prolungamento del programma. Sia Licia Nunez e Blind hanno deciso di abbandonare il gioco, spiegando le loro motivazioni. L’attrice ha dovuto concludere questa esperienza televisiva per rispettare altri impegni di lavoro, mentre il giovane rapper ha fatto sapere di avere dei problemi privati senza scendere nel dettaglio.



Isola dei Famosi, l’attrice prende la sua decisione e spiega: “Ecco perchè rientro in Italia”

Dopo la prova della fionda honduregna affrontata dai concorrenti di Playa Rinnovada, la conduttrice ha mostrato al pubblico la lite che c’è stata in questi giorni tra Fabrizia Santarelli e Licia Nunez a causa della sottrazione delle pietre. La modella originaria di Bari si è arrabbiata con l’attrice per aver nascosto una sua pietra dicendole: “La mia pazienza ha un limite, non mi sfidare, è uno scherzo mal riuscito”. Successivamente Ilary Blasi ha aperto il collegamento con Mercedesz Henger e gli altri abitanti di Playa Sgamadissima, per sapere chi di loro ha deciso di concludere questa esperienza dopo aver appreso che il programma si è allungato. L’attrice ha affermato:

“Ritorno in Italia, questa è la mia finale, sono felice di aver onorato il mio contratto che scadeva il 23 di maggio, nella mia clip di presentazione avevo detto che il mio obiettivo era quello di raggiungere la finale, non sapendo del prolungamento del reality ho preso altri impegni lavorativi ed è per questo che rientro in Italia“.

La conduttrice avverte i concorrenti: “Non voglio più sentire nominare la parola esclusione”

Anche Blind ha deciso di mollare, e quindi di abbandonare L’Isola dei Famosi, pronunciando le testuali parole: “Torno in Italia, prima di entrare anche io avevo l’obiettivo di arrivare in finale, ho dei problemi personali privati molto importanti, mi dispiace veramente tanto, sono fiero del percorso che ho fatto, non posso prolungarmi”. Per concludere il giovane cantante e l’attrice si sono complimentati soprattutto con la conduttrice, e i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che stasera è stata furiosa. Intanto quando Luca Daffrè dopo essere diventato il nuovo leader per aver avuto la meglio in una prova ha deciso di mandare al televoto Roger Balduino, c’è stato l’avvertimento di Ilary Blasi ai concorrenti: “La parola esclusione non la voglio più sentire nominare”.