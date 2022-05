Lino Guanciale, torna la fiction La dama velata: trama, quando va in onda

La dama velata torna in replica: dall’ estate riecco Lino Guanciale

Dopo aver concluso un’altra annata di successi Lino Guanciale si prepara a tornare sul piccolo schermo. Nei prossimi mesi infatti, più precisamente da luglio, torneranno in replica su Rai le puntate della fiction di successo La dama velata. Era il 2015 quando la serie è approdata sul primo canale, catturando l’attenzione di milioni di telespettatori che hanno seguito con grande interesse e trasporta quella che in quel tempo è stata una grande novità. Insieme all’attore di Avezzano nella produzione ha recitato anche la incantevole Miriam Leone, nel frattempo divenuta una delle attrici più richieste e apprezzate del panorama televisivo italiano. L’ex Miss Italia e Guanciale hanno infatti formato una delle coppie di attori più amate e meglio amalgamate, come testimoniato anche dai grandi risultati della fiction in costume. E i nostalgici de La dama velata saranno presto accontentati, anche se tutti gli episodi sono già visibili su RaiPlay.

Quando ritornerà sul piccolo schermo la fiction?

Salvo cambi di programma, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 17 luglio per i fan de La dama velata. A partire da quel giorno fino al termine di agosto infatti la serie con protagonisti Lino Guanciale e Miriam Leone tornerà in replica sul primo canale con tutti i dodici episodi che saranno quindi nuovamente trasmessi. La produzione racconta la vita della contessa Clara Grandi in Fossà, che creduta morta suicida dai suoi cari, torna nella propria casa pronta a scoprire quali oscuri segreti nasconde la sua famiglia. La fiction è un flashback che segue la vita della protagonista interpretata da Miriam Leone dalla sua nascita fino all’età di 26 anni.

Gli ascolti de La dama velata ai tempi della messa in onda

Lino Guanciale, che di recente ha annunciato una novità ai suoi fan, avrà la possibilità di riguardare il suo lavoro ne La dama velata questa estate su Rai1. Una serie, quella in cui l’artista recita con la Leone che ai tempi ha raccolto risultati veramente molto importanti. La puntata finale, trasmessa nell’aprile del 2015, fece segnare oltre sei milioni di telespettatori, con una media finale superiore ai 5 milioni.