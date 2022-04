Maurizio Costanzo torna stasera: “Nel mio programma avrò ospiti clamorosi”

Torna il Maurizio Costanzo Show, il padrone di casa rivela: “Ecco chi vorrei come ospite”

Attesa finita per Maurizio Costanzo, questa sera torna in seconda serata l’omonimo show del programma. Per il quarantesimo anno il Costanzo Show farà ritorno sul piccolo schermo, con tante grandi sorprese e la solita e puntuale attualità del format. E non mancheranno i grandi nomi dello spettacolo italiano, con il noto giornalista a marito di Maria De Filippi che ha intenzione serie e per festeggiare nel migliore dei modi questa nuova edizione ha convocato dei volti amatissimi del piccolo schermo, anche se il suo sogno sarebbe quello di avere in trasmissione il Pontefice:

Ho invitato tutti e di più, da Enrico Mentana a Mara Venier, ospiti clamorosi. Non ho pensato tanto a chi invitavo, ma a quanto avrei avuto piacere di vederli tutti lì sul palco con me. Sogno di ospitare il Papa, è una vita che spero di poterlo intervistare

Maurizio Costanzo torna sulle scoperte del suo programma: “Sono contento di loro”

Il Maurizio Costanzo Show nel corso dei tanti anni di trasmissione ha riuscito a regalare popolarità a tanti volti televisivi molto conosciuti. Questo grazie alle ottime capacità di Maurizio Costanzo di riuscire a vedere oltre e comprendere sempre il talento, proprio come fatto con la moglie Maria De Filippi. Intervistato dal noto settimanale TV Sorrisi e canzoni il conduttore e giornalista ha ammesso di essere orgoglioso di tutte le persone che ha portato alla notorietà: “Vanno tutti bene e sono contento di aver fatto comparire per la prima volta in televisione Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini o Stefano Zecchi”.

Il conduttore e l’ipotesi sul futuro della moglie: “Non credo avrebbe voglia di fare dei talk show”

Maurizio Costanzo, che nei giorni scorsi ha preso la difesa di un personaggio televisivo, parlando a Sorrisi si è soffermato anche su una ipotesi riguardante il futuro di Maria De Filippi. A domanda se vedrebbe bene la sua dolce metà alle prese con un programma in stile Costanzo Show il giornalista ha subito scartato l’ipotesi: “Non credo avrebbe voglia di fare dei talk show, fa benissimo i suoi programmi”.