Lory Del Santo si scaglia contro Roger Balduino: “E’ un giocatore spietato”

Roger Balduino nel mirino della naufraga: l’affondo a L’Isola dei Famosi

Lory Del Santo non ha mai nascosto le sue perplessità nei confronti di Nicolas Vaporidis e del modello brasiliano, con il quale ha avuto uno scontro recentemente perchè da leader ha deciso di mandarla in nomination insieme al fidanzato Marco Cucolo. E la showgirl non ha perso tempo nel parlare male di lui anche al nuovo arrivato Luca Daffrè, cogliendo la palla al balzo per metterlo in guardia:

“E’ un giocatore spietato…Lui si comporta tranquillamente, poi però in gioco cambia perchè è un grande giocatore…”

E l’ex protagonista di Uomini e Donne non ha potuto far altro che darle ragione in quanto ha notato la stessa cosa da semplice telespettatore.

L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo teme il naufrago? “Con lui bisogna essere gentili”

La naufraga ha poi rivelato a Luca Daffrè di credere che sia meglio tenersi buono Roger Balduino perchè spesso e volentieri diventa leader:

“Anche lui è uno che diventa spesso e volentieri leader…Quindi bisogna essere tra virgolette gentili…”

Successivamente La showgirl, la quale è stata criticata da Vladimir Luxuria venerdì scorso, ha però confessato a Luca di essere felice che sia arrivato lui e gli altri nuovi naufraghi perchè sicura metteranno in difficoltà il modello nelle varie prove: “Adesso ci siete voi forzuti che contrasterete il suo potere muscolare…Almeno è quello che spero…”

Maria Laura De Vitis lancia una frecciata al concorrente brasiliano: “Si sente leader anche quando non lo è”

A stretto giro anche la giovane ragazza ha scagliato una bella frecciata velenosa nei confronti di Roger Balduino. Difatti la concorrente dell’Isola dei Famosi, parlando a tu per tu con i fratelli Tavassi, ha rivelato che anche stavolta il ragazzo non ha accolto bene i nuovi arrivati, cogliendo l’occasione per criticare i suoi modi, visto che non ha nascosto di credere di sentirsi ‘leader’ anche quando non lo è nei fatti:

“Pensavo che sarebbe tornato meglio dall’infermeria…E invece è peggio…Anche con noi ragazze non si è comportato bene…”

E i due fratelli le hanno dato ragione: “Si, anche noi abbiamo notato questo suo atteggiamento…”