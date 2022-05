Vladimir Luxuria su tutte le furie con Lory Del Santo: “Non te lo perdono!”

Isola dei Famosi, Lory Del Santo smentisce l’opinionista: “Questo non è vero”

Lory Del Santo ha scatenato la furia di Vladimir Luxuria, per le parole dette dopo che Nicolas Vaporidis è stato assente a Playa Rinnovada per essere finito in infermeria. L’opinionista è sbottata contro la naufraga affermando: “Non voglio entrare in merito alle dinamiche, non si può gioire dell’assenza di una persona perchè è andato in infermeria, mi dispiace questo non te lo perdono”. La showgirl ha prontamente smentito:

“Questo non è vero, non lo penserei mai, ho detto mi dispiace che si sia fatto male, però per due giorni non mi sentirò colpita alle spalle, è stato tre giorni credo, ti pare una come me che dice una cosa che non è vera”.

L’attore non cambia idea sulla compagna di Marco Cucolo: “Il suo atteggiamento è finto”

Nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi, a catturare l’attenzione sono stati anche Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis. Per iniziare il pubblico ha avuto modo di sentire ciò che ha detto la showgirl dell’attore in questi giorni: “Ha iniziato subito una guerra nei miei confronti sotterranea, sei polemico, attaccarmi lo rende forte e gli permette di andare in video”. La compagna di Marco Cucolo questa sera ha spiegato la ragione per cui non sopporta il suo compagno di gioco: “Come ho già detto era il mio favorito mi ha sempre guardato di traverso, mi attacca mentre sto parlando, i suoi attacchi quando non sono veri mi danno fastidio, trama qualcosa sotto, parla sempre male di me ad Edoardo e Guendalina”.

La replica dell’attore non si è fatta attendere:

“Non la sopporto la continuo a trovare finta, parla all’orecchio delle persone, non ti lascia finire di parlare, porto rispetto perchè è una signora, la trovo artefatta, ogni cosa che fa non fa altro che sottolinearla, il tuo atteggiamento è finto“.

Carmen Di Pietro chiede spiegazioni al figlio e a Maria Laura: “Ditelo e mi metto l’anima in pace”

La compagna di Marco Cucolo che nei giorni scorsi ha aperto gli occhi su Nick Luciani ha risposto a Nicolas: “La deve smettere di dire falsità, arrenditi, ti sto antipatica, abbiamo entrambi il diritto di dirlo, mi sta simpatico, quando non dice la verità non lo sopporto, basta mi hai stufato”. Intanto sempre questa sera Ilary Blasi ha fatto questa domanda a Maria Laura De Vitis: “Secondo te se non ci fosse stata Carmen Di Pietro le cose tra te e Alessandro sarebbero andate diversamente?”, che ha affermato: “Penso che sarebbe stato più sciolto e se stesso, e credo che non sia un ragazzo stupido, è intelligente, se mi avesse voluto me lo avrebbe fatto capire”. La madre del giovane naufrago invece non ha nascosto un suo dubbio: “La capanna era piccola, è chiaro che avete dormito abbracciati, ditelo e mi metto l’anima in pace“, venendo rassicurata dal figlio: “Non è successo nulla, confermo”.