Luca Salatino, ansia prima della scelta a Uomini e Donne: “Non credevo che…”

Uomini e Donne, Maria De Filippi riprende il tronista: “E’ esagerata la malinconia”

Questo pomeriggio su Canale 5 finalmente è andata in onda la puntata del dating show pomeridiano in cui Luca Salatino ha fatto la sua scelta. Il tronista visibilmente commosso ed emozionato non ha nascosto il suo evidente disagio, visto che prima di far uscire dallo studio le sue corteggiatrici si è sfogato ammettendo: “Non credevo fosse così difficile, devi separarti da una persona che dentro al cuore tuo ci sta, mamma mia che ansia”. La conduttrice l’ha ripreso dicendogli: “E’ esagerata la malinconia, perchè tu sei di Roma”.



Soraia si sfoga e confessa: “Penso di non essere la scelta. Non so più cosa è l’amore”

Nella parte iniziale della nuova puntata di Uomini e Donne, la conduttrice ha spiazzato Alessandro Rausa e Luca Salatino facendogli sapere di essere stati ripresi dalle telecamere nei camerini del programma: “Vi abbiamo ripreso, è iniziata un’amicizia tra loro due”. Poi sono state trasmesse le ultime esterne che il tronista ha fatto con le due corteggiatrici rimaste. Lilli Pugliese dopo aver presentato la sorella al 29enne e avergli detto di essersi innamorata ha rotto il silenzio con queste parole: “Gli ho fatto conoscere la persona più importante della mia vita, sono troppo emozionata”. Soraia Ceruti invece ha affermato: “Se parlo piango. Penso di non essere la scelta, era distaccatissimo, non l’ho mai visto così”. A dire la sua ci ha pensato Gianni Sperti: “Penso che stai piangendo perchè forse sei innamorata anche tu”.

La corteggiatrice che ha origini egiziane tra le lacrime ha confessato: “Non so neanche più cosa è l’amore, sono cinque anni che sono single, l’amore è una cosa grande che va vissuta fuori da un programma televisivo, sicuramente ho delle cose dentro che sono enormi, sono abbastanza razionale, sono sentimenti forti”.

La conduttrice elogiata dal tronista: “Sei la persona più umile che io abbia mai conosciuto”

Luca Salatino che di recente ha parlato dei momenti difficili che ha dovuto superare, prima di fare la sua scelta invece ha pronunciato le testuali parole: “Da un anno a questa parte ho vissuto tutte le persone, oggi ci fate caso, è iniziato un po’ tutto così per caso, parlo del percorso, quanto mi avete dato tutti quanti, ho trovato una seconda famiglia, continuo sennò mi perdo. Ringrazio Tina che mi ha strappato sempre un sorriso, e Gianni una persona che non mi aspettavo, ringrazio chi con uno sguardo mi ha sempre dato conforto, Ida e Armando”. Non sono mancati i ringraziamenti alla conduttrice: “Già da corteggiatore cercavi di capirmi, che a volte non mi capisco neanche io. Sei la persona più umile che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita”.

Il 29enne inoltre ha elogiato Alessandro Rausa: “Una persona che si mette in gioco alla sua età e ride sempre credo che possa mandare il messaggio che nella vita non è mai troppo tardi”.