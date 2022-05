Luca Salatino, frecciata da Aurora Colombo dopo la scelta: “Tanta ipocrisia”

Il tronista ha fatto la sua scelta: la reazione di una sua ex corteggiatrice

Durante la registrazione di una nuova puntata del segutissimo dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, finalmente Luca Salatino ha fatto la sua scelta. Il tronista ha preferito uscire dal programma insieme a Soraia, nonostante di recente si è lamentato del suo atteggiamento diverso nei suoi confronti. La reazione della sua ex corteggiatrice Aurora Colombo non si è fatta attendere, dato che gli ha lanciato una chiara frecciatina tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram nelle scorse ore: “Davanti a tanta ipocrisia sorrido”.



Aurora Colombo lancia una stoccata a Luca Salatino: “Certe persone le definisce il tempo”

Nonostante nell’appuntamento andato in onda ieri, Luca Salatino ha fatto sapere di essere in difficoltà per il fatto che Soraia sia cambiata rispetto all’inizio, si è reso protagonista di un colpo di scena nella nuova registrazione. Dalle anticipazioni infatti si evince che il tronista ha scelto proprio la corteggiatrice di origini egiziane, che l’ha bacchettato. La sua ex corteggiatrice Aurora Colombo, si è fatta sentire sui social con queste parole: “Posso solo dire che certe persone le definisce il tempo”. Quindi il 29enne ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con la ragazza di origini egiziane nonostante si è scambiato dei baci appassionati con Lilli, che proprio ieri ha ammesso di essere diversa dalla sua rivale: “Il bacio per me è importante perchè si capiscono tantissime cose. Il mio comportamento che sembro stupida è vero, perchè quello che sento per lui mi fa diventare così, quando ce l’ho vicino la mia testa va in confusione. Quello che percepisco da lui mi fa annebbiare quello che succede con te. Lei ragiona più con la testa io con il cuore”.

I cavalieri del trono over criticati da una ex protagonista: “Immaturi e leggeri”

Intanto nei giorni scorsi l’ex corteggiatrice ha concesso un’intervista a Elle Radio nel programma radiofonico Dolce Amaro condotto da Pamela Carbone, e ha spiegato il motivo del suo addio nel dating show di Canale 5: “Ci ho voluto credere per quella sensazione che ho provato iniziale, quando ho visto che era molto più avanti rispetto a me ho detto è meglio che mi fermo, da lì la mia decisione improvvisa”. Poi la 30enne ha criticato i cavalieri del trono over: