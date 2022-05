Uomini e Donne, Luca Salatino bacchettato da Soraia: “Hai rovinato tutto”

Il tronista in difficoltà a causa di Soraia: “E’ diversa da quella che ho conosciuto”

Luca Salatino oggi nel dating show pomeridiano di Canale 5 non ha nascosto la sua delusione, per aver notato un cambiamento da parte di Soraia: “Sono arrivato quasi al termine, sto parecchio in difficoltà. E’ diversa da quella che ho conosciuto all’inizio“. La corteggiatrice si è giustificata: “Ho l’atteggiamento diverso, quando sono andata a casa ho riflettuto tanto, non mi meritavo quella scenata che mi ha fatto, quello che ha rovinato tutto sei tu”.



Maria De Filippi riprende Luca Salatino in difesa di una corteggiatrice: “Mettiti un attimo al posto suo”

Il tronista nella nuova puntata di Uomini e Donne si è lamentato di Soraia, per il fatto che sia diversa nei suoi confronti. Quest’ultima ha affermato: “Non è cambiato niente a livello sentimentale, però rifletto, quando mi dici ti ho ho sentito distante probabilmente si, io ci sono stata male, dammi il tempo di riprendermi”. Dopo che è stata trasmessa l’esterna che Luca Salatino ha fatto con Lilli, la corteggiatrice di origini egiziane ha sottolineato: “Io non sono come lei, se riesce a dimenticare e a passarci sopra, ho bisogno dei miei tempi, e se mi fai del male, non so cosa dirti, ci tengo ma non puoi pretendere da me cose che non riesco a darti”. La 27enne ha aggiunto: “Amore non può esistere in una circostanza del genere, mi fa male vedere queste cose”. Non appena il tronista le ha chiesto: “Per me cosa senti?” è intervenuta la conduttrice:

“Perchè devi trovare la prova di quello che sente, l’hai fatta piangere, vede che baci Lilli che deve fare, ti sta dicendo che è diversa per come l’hai fatta stare, mettiti un attimo al posto suo“.

Uomini e Donne, Lilli sulla sorpresa del tronista ammette: “Non me lo aspettavo”

La corteggiatrice di origini egiziane si è sfogata: “Me ne sarei già dovuta andare da quando ho visto la seconda esterna con Aurora”. Poi ha fatto il suo ingresso in studio Lilli che ha affermato: “Allora riguardo al bacio, io e lei siamo diverse, per me è importante perchè si capiscono tantissime cose, ho sempre voglia di baciarlo perchè sento qualcosa da parte sua, sono stata contenta che è venuto sotto casa, non me lo aspettavo, il mio comportamento che sembro stupida è vero perchè quello che sento per lui mi fa diventare così, quando ce l’ho vicino la mia testa va in confusione”. La corteggiatrice che ha avuto un’infanzia difficile, alla domanda della sua rivale se non le dà fastidio ciò che è successo tra il tronista e Aurora che intanto l’ha già dimenticato ha risposto: “Non mi interessa, non c’è più. Quello che percepisco da lui mi fa annebbiare quello che succede con te, lei ragiona più con la testa io con il cuore”.