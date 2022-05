Luca Salatino già dimenticato da Aurora: “Il mio tempo lo detta il cuore”

Aurora Colombo non cambia idea sul tronista: “Mi piacciono le persone decise”

Luca Salatino a quanto pare fa parte del passato per la sua ex corteggiatrice Aurora Colombo, visto che ha voltato pagina dopo aver deciso di andarsene via dal seguitissimo dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La 30enne nelle scorse ore ha risposto a diverse domande da parte dei suoi fan tramite delle storie del suo profilo Instagram, e ha vuotato il sacco facendo sapere di star sentendo qualcuno, dopodichè si è fatta da sola questa domanda: “C’è un giusto tempo per te per avere una nuova storia?” e ha risposto: “Il mio tempo lo detta il mio cuore”. A chi le ha chiesto invece: “Se ti cercasse fuori gli daresti una possibilità?” ha detto: “No, mi piacciono le persone decise“.



Luca Salatino, la sua ex corteggiatrice replica alle critiche: “Essere sincera e diretta penalizza”

Non sono passate di certo inosservate, le risposte che una ex corteggiatrice ha dato ai suoi follower nelle scorse ore. Si tratta di Aurora Colombo, che dopo aver detto di essere felice e di essere pronta per una nuova conoscenza non è rimasta per niente in silenzio quando si è trovata a leggere questa chiara frecciata: “Dicevi di tenere a lui e hai già iniziato una frequentazione?”. La 30enne ha replicato a chi la critica, lanciando una stoccata ai protagonisti di Uomini e Donne: “Se non ti ricordi io me ne sono andata dal programma proprio perchè nonostante sia un bravissimo ragazzo a me non è scattato quello che è scattato a lui e se non ci tenevo avrei finto e me ne sarei approfittata della situazione come molti lì dentro fanno”. Infine ha continuato a difendersi con queste parole: “E invece sono fin troppo sincera e diretta e questo molto spesso penalizza!”.

La ex rivale di Soraia e Lilli stufa dopo aver lasciato U&D: “Ho già spiegato i motivi”

Inoltre l’ex corteggiatrice ha fatto capire di essere stufa di rispondere a domande riguardanti il percorso fatto nel programma di Maria De Filippi, visto che sulla sua scelta di smettere di corteggiare il tronista ha aggiunto: “E’ stata una conoscenza finita per i motivi che ho già spiegato e rispiegato”.

Intanto nei giorni scorsi Luca Salatino è stato in evidente difficoltà, visto che si è lamentato delle sue corteggiatrici: “Sono parecchio nervoso un po’ con tutte. Ho tante cose che mi passano per la testa, dovrei avere più certezze, invece di mettere l’accelleratore si tirano tutte indietro”.