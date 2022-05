Luigi Strangis e quella grande paura mai raccontata: “Ho timore di…”

Il vincitore di Amici 21 ammette la sua paura: “E’ giusto che ci sia”

Ha vinto Amici circa una settimana fa, Luigi Strangis, ma dal successo che sta raccogliendo sembra sia passata una vita. Eppure lui non si sta montando la testa, resta con i piedi per terra e non vuole bruciare le tappe. Per questo a chi gli chiede subito i nuovi progetti lui prende tempo, perché vuole muovere i passi giusti. Raccontandosi ai microfoni di Vanity Fair il cantante dice che se c’è una cosa che ha capito è di rispettare tutti quelli che stanno dietro. E se c’è una cosa che Luigi sogna è di fare musica in libertà magari anche cambiando genere musicale e spaziando. Anche se, poi, ammette:

“Un po’ di timore c’è ma è giusto che ci sia. Non mi pongo dei traguardi ma neanche dei limiti”.

Luigi Strangis pronto per un duetto con Alex? “Non lascio chiusa nessuna porta”

Tra gli aspetti che più hanno colpito il pubblico di Amici, oltre alla sua bravura artistica, c’è stato sicuramente il rapporto con Alex e Carola. Per quanto riguarda il primo Luigi aveva creato con lui fin da subito un’amicizia speciale e i due erano legatissimi. Poi con l’arrivo del Serale, la formazione delle squadre e la competizione innescata dai professori, qualcosa si è rotto. I due sono arrivati anche a litigi pesanti ma per fortuna a ridosso della finale Maria De Filippi è riuscita a fargli fare pace. Adesso sono in molti che sognano di vederli cantare insieme e perfino Silvia Toffanin sabato a Verissimo ha chiesto loro di pensare ad un duetto. Su tale possibilità Luigi dice:

“Penso che ora debba fare il mio percorso, cercando di arrivare a più persone possibili. Poi, pian piano, si vedrà. Non lascio nessuna porta chiusa”.

Il chiarimento di Luigi Strangis: “Devo sentire che ne vale davvero la pena”

Infine Luigi ha parlato delle tante voci che si susseguono da giorni circa la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante, che ieri proprio su Rai1 si è trovato al centro di una polemica, non nega che per lui sarebbe un onore. Luigi aggiunge di aver sempre seguito il Festival e di apprezzare il lavoro fatto negli ultimi anni da Amadeus. Poi però aggiunge: