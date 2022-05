Domenica In, niente intervista per Luigi Strangis: i fan sono in rivolta

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 22, 2022 , in Domenica In

I fan di Luigi Strangis non ci stanno: piovono critiche contro Mara Venier

Annunciato da giorni nella lista di ospiti della puntata odierna di Domenica In, alla fine l’arrivo di Luigi Strangis nello studio di Rai 1 è durato appena 5 minuti! Il vincitore di Amici 21 è entrato per ultimo, a ridosso della chiusura di puntata. Giusto il tempo di varcare il led e di salutare la conduttrice che quest’ultima ha mandato in onda alcuni frammenti del percorso di Luigi all’interno della scuola di Canale 5. Poi la zia Mara ha subito fatto cantare Luigi ammettendo, in tutta sincerità, di aver paura che il tempo a disposizione finisse. Il cantante ha cantato il suo inedito “Tienimi stanotte” e subito dopo sono arrivati i saluti della puntata. Su Twitter i fan dell’allievo si stanno scatenando con commenti pungenti e velenosi contro la trasmissione di Rai1, come reagirà Mara Venier?

Coas sui social: Domenica In nel mirino dei fan del cantante

“Ma io mi aspettavo un’intervista, non una cantata veloce veloce” è uno dei commenti che stanno circolando su Twitter, ma anche sugli altri social, in questo momento. E ancora, qualcuno scrive: “Ma in che senso tempo finito?”. C’è poi chi si lamenta di essersi sorbito tre ore di diretta della trasmissione condotta da Mara Venier, con argomenti e ospiti non di loro interesse, solo per ascoltare l’intervista a Luigi Strangis che poi non è avvenuta. Tra i commenti spicca quello di Mattia Zenzola, anche lui ex allievo di quest’edizione di Amici, che scrive: “Comunque durante il momento di Luigino il pubblico completamente smorto ed io non lo accetto”.

Luigi Strangis stroncato a Domenica In: la conduttrice chiude in corsa

Ha potuto raccontare giusto un brevissimo aneddoto sulla sua passione per la chitarra, Luigi da Mara Venier, spiegando di aver ricevuto il suo primo strumento a sei anni. Poi, mentre stava continuando a parlare, la conduttrice ha dovuto chiudere perché, come lei stessa ha spiegato, il tempo era finito. Il cantante, ospite ieri a Verissimo, è rimasto per qualche secondo sorpreso prima di riprendere il suo solito sorriso. Mara Venier ha salutato tutti e ha detto di dover correre a prendere il treno per andare da Fabio Fazio, visto che stasera sarà ospite a Che tempo che fa su Rai3.