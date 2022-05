Luigi Strangis porta la rivoluzione ad Amici: è il primo ex allievo a rifiutare…

Il vincitore di Amici entra nell’etichetta discografica indipendente: “Ho detto no ai colossi”

Il talent di Canale 5 è finito da pochi giorni ma per il primo classificato la vera carriera nella musica inizia adesso. E sembra proprio che Luigi Strangis non abbia alcuna fretta di bruciare le tappe. Il cantante preferisce invece muovere i passi giusti e costruire le basi solide per quello che potrebbe essere il mestiere della sua vita. Per questo Luigi ha deciso di fare un percorso diverso dal solito. A differenza di tanti ex allievi che entrano subito nelle grandi case discografiche lui ha preferito entrare in una piccola e appena nata ma speciale. Si tratta della 21co fondata, tra i tanti, dagli ex allievi Giordana Angi e Briga. In un’intervista sulle pagine del quotidiano Il Messaggero Strangis racconta:

“Ho detto di no alle proposte di colossi come Virgin e Sony, che avevano manifestato dell’interesse per me”.

Luigi Strangis scartato in un altro talent: la nuova confessione

Nel corso dell’intervista Luigi racconta che il percorso ad Amici non è stato sempre tutto facile e in discesa. Chi non ha ben seguito il programma e vede l’allievo adesso con la coppa in mano non lo direbbe mai, ma gli inizi per il cantante non sono stati semplici. Nonostante la vittoria meritata l’allievo ha iniziato a crederci soltanto dopo un po’. Anzi, sono stati i suoi genitori a spingerlo a partecipare al talent di Canale 5, mentre lui era un po’ scettico al riguardo. Tra i tanti motivi Luigi ne racconta per la prima volta uno:

“Nel 2019 a X Factor mi scartarono”.

I momenti di crisi risolti grazie alla conduttrice di Amici: “Mi ha aiutato ad essere meno introspettivo”

Un ruolo fondamentale nel percorso del cantante l’ha avuto Maria De Filippi, che ha fatto una gaffe con Luigi proprio durante la vittoria. La conduttrice ha molto legato con l’allievo e ha avuto grande delicatezza nell’approcciarsi alla sua malattia, il diabete.

“Nei momenti di crisi Maria mi ha aiutato ad essere meno introspettivo”

racconta il vincitore di quest’edizione. Grazie a Maria, inoltre, Luigi ha capito che alcune emozioni vanno vissute. Prima, invece, il cantante cercava di bloccarle tutte per proteggersi.