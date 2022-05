Luigi Strangis somiglia a Ultimo? La sua risposta: “Bel complimento ma…”

Il vincitore di Amici 21 e la somiglianza con Ultimo: “Sto cercando la mia identità”

Luigi Strangis è il vincitore del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. In questi giorni tutti lo cercano per intervistarlo e averlo come ospite nelle trasmissioni di Rai e Mediaset. Il cantante di Lamezia Terme ha raccontato le emozioni che sta vivendo in questo momento al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Cosa risponde il cantautore calabrese a chi lo paragona a Ultimo?

“E’ un bel complimento anche se sto cercando la mia identità. Lo stimo moltissimo e spero di incontrarlo presto”.

La sua risposta non sorprende: un artista per essere riconoscibile deve essere originale, non deve assomigliare a nessun altro, è una delle prime cose che insegnano nella scuola di Amici. Certo, Luigi metterebbe la firma per avere la stessa carriera di Niccolò Moriconi in arte Ultimo. Ma il cantante uscito dal talent di Canale5 ha tutte le carte in regola per sfondare.

Luigi Strangis: “Sono contento che abbia vinto Sissi il premio della critica”

Nella finale di Amici di Maria De Filippi Alex ha vinto il premio Oreo e Sissi il premio della critica assegnato dai giornalisti. Dice a tal proposito il vincitore:

“Sono contento che abbia vinto Sissi, era giusto che ci fossero altri premi e che a vincerlo fossero altri, se lo meritano anche loro”.

La finale ha sancito poi definitivamente la pace tra Luigi e Alex che negli ultimi tempi si erano allontanati. Il cantante di Lamezia Terme (che ha confessato di avere una grande paura) ha vinto il premio delle radio per il suo singolo “Tienimi stanotte” e il montepremi di 150 mila euro in gettoni d’oro che ha intenzione di investire nella musica dopo aver fatto un bel regalo ai suoi genitori.

Festival di Sanremo, il cantante di Lamezia Terme confessa: “Per me sarebbe un onore”

Il 3 giugno uscirà il primo Ep di Luigi intitolato “Strangis” in cui i fan potranno trovare la sua personalità e anche i suoi problemi. Il trionfatore di Amici 21 sta lavorando a diversi progetti, spera di poter suonare presto dal vivo e, “magari un giorno”, dice, “se avrò il pezzo giusto, di andare a Sanremo. Per me sarebbe un onore”. Per Luigi il meglio deve ancora venire!