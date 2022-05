Lulù e Manuel, pettegolezzo sulla rottura: “Visti insieme l’ultima volta…”

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 18, 2022 , in Gossip

Alessandro Basciano svela un retroscena sui due ex fidanzati: “Li ho visti poco prima della rottura”

Oggi il giovane ragazzo e la sua fidanzata Sophie Codegoni hanno rilasciato un’interessante intervista al portale FanPage.it. Ed in questa circostanza il giornalista non ha potuto esimersi dal chiedere loro un’opinione sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il ragazzo ha quindi subito preso la parola, asserendo di averli visti pochi giorni prima che finisse la loro storia e di aver notato lei molto stressata:

“L’ultima volta che li ho visti sinceramente ho notato che Lulù era molto stanca e stressata. Eravamo a cena insieme…”

Ovviamente il ragazzo ha subito dichiarato che mai avrebbe pensato ad un epilogo del genere per loro.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, l’amica di lei lo esclude: “Non credo sia successo niente di particolare”

Successivamente anche Sophie Codegoni ha espresso la sua opinione sulla coppietta scoppiata quasi un mese fa. E su questa incresciosa faccenda la ragazza ha subito dichiarato di escludere che tra loro sia successo qualcosa di grave: “Non credo sia successo niente di particolare…” La ex concorrente del Grande Fratello Vip, conoscendo molto bene la principessa etiope, ha anche rivelato al portale di credere che forse abbia peccato un po’ di eccessivo entusiasmo rispetto al suo ex, che è finito al centro delle polemiche per un suo gesto social:

“Penso sia stata anche l’euforia di trovarsi in un mondo che non era il suo. C’era l’entusiasmo e la voglia di fare tante cose…

La ragazza ha poi fatto presente che il ragazzo ha sempre avuto un obiettivo chiaro una volta finito il GF Vip: “Ha sempre detto si sarebbe dovuto impegnare per tornare alla sua vita, per tornare a nuotare…”

Sophie Codegoni torna a parlare del suo ex fidanzato: “Mai stati innamorati”

Il giornalista di FanPage.it ha poi fatto notare alla ragazza che il suo ex fidanzato Matteo Ranieri ha dichiarato recentemente sui giornali che tra loro non c’è mai stato un vero e proprio sentimento. E quest’ultima ha confermato quanto detto dal suo ex:

“Devo dire che ha ragione, sono d’accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c’era voglia di innamorarsi…”

La ragazza ha poi voluto augurargli tanta felicità al fianco della sua attuale fidanzata, che ha conosciuto a Uomini e Donne: “Gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui…Non ho rancore…”