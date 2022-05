Made in Sud, assurdo! Clementino rimasto solo: cast decimato dal Covid

Clementino costretto a condurre in solitaria la quarta puntata di Made in Sud

Sta succedendo veramente di tutto in questa nuova edizione dello show del lunedì sera di Rai2, la settimana scorsa condotto da Lorella Boccia in solitaria a causa dell’assenza per la positività al Covid del rapper campano. E stasera, ironia della sorte, è accaduto il contrario, con una brutta sorpresa ad inizio diretta: non solo Lorella, anche Maurizio Casagrande è risultato positivo al Covid. Cast letteralmente decimato, quindi, per il programma, con Casagrande costretto a rimanere a casa in isolamento e a rinunciare, di conseguenza, a condurre lo show assieme al cantante in sostituzione della showgirl come, stando a quanto hanno scritto nelle ultime ventiquattro ore diversi siti, avrebbe dovuto fare.

Anche Maurizio Casagrande è positivo al Covid: lui e Lorella Boccia in collegamento da casa

Vista la quarantena obbligatoria dovuta al Covid, Maurizio Casagrande è apparso in collegamento via skype da casa sua all’inizio della puntata di Made in Sud di stasera, dividendo il maxischermo dello studio, è proprio il caso di dire così, con la showgirl che avrebbe dovuto sostituire. E Clementino si è detto pronto a fare gli onori di casa da solo (in una recente intervista ha raccontato invece qual è stata la sua prima inaspettata reazione quando gli hanno proposto la conduzione di questo show).

L’augurio di Clementino a Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco di un teatro a Napoli

Si è aperta con una gag la quarta puntata di Made in Sud 2022, con il rapper che ha promesso una conduzione totalmente senza gobbo, ma anche con un momento più ‘serio’, diciamo così: il cantante ha infatti usato le telecamere dello show per salutare e fare un augurio di pronta guarigione a Massimo Ranieri, venerdì sera caduto dal palco in un teatro di Napoli durante un concerto e ricoverato d’urgenza all’ospedale Cardarelli a causa della frattura di una costola. “Forza Massimo!” ha detto la ‘iena bianca’ in diretta su Rai2 stasera.